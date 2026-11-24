Un jurado federal de Brooklyn, Nueva York, declaró este martes 24 de noviembre culpable a Huawei de 10 de los 12 cargos criminales que enfrentaba en Estados Unidos, tras un juicio que se prolongó durante más de dos meses. El proceso puso bajo la lupa las operaciones comerciales de la compañía china en Irán y una serie de acusaciones sobre la presunta apropiación de secretos tecnológicos de empresas estadounidenses.

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El veredicto representa un nuevo revés judicial para uno de los mayores fabricantes de equipos de telecomunicaciones del mundo.

Entre los cargos por los que fue declarada culpable se encuentran: fraude bancario, fraude electrónico, violación de sanciones y conspiración para robar secretos comerciales. Sin embargo, el jurado la absolvió de los cargos de conspiración de crimen organizado y conspiración para obstruir la justicia.

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