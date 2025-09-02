Nicolás Maduro presume lujoso celular en vivo. “Me lo regaló Xi Jinping y no te lo pueden intervenir los gringos”

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, sorprendió durante una rueda de prensa internacional al presumir un Huawei Mate X6, uno de los teléfonos más exclusivos y costosos del mercado, que, según afirmó, fue un regalo personal del presidente chino, Xi Jinping, con quien el líder del régimen de Caracas mantiene una relación política estrecha.

“Este es el mejor celular del mundo, me lo regaló mi hermano Xi Jinping. Con este teléfono no te lo pueden intervenir los gringos, ni aviones espía, ni satélites”, dijo Maduro mientras sostenía el dispositivo, en clara alusión a la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China y las tensiones que tiene su país con Washington y la cercanía con Pekín.

🇻🇪🇨🇳 | Maduro presume de su Huawei: «Me lo regaló Xi Jinping y no te lo pueden intervenir los gringos». pic.twitter.com/jGwriXwSB7 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 2, 2025

El Mate X6, presentado en enero de 2025, es el nuevo modelo plegable de Huawei y en Colombia se vende oficialmente a un precio cercano a los 10 millones de pesos. El equipo cuenta con pantalla OLED plegable, procesador Kirin y funciones de comunicación satelital, aunque estas últimas solo funcionan en territorio chino. Aun así, Maduro insistió: “Con este me comunico por satélite. Quiero aprender a manejarlo, busco un tutorial”.

Nicolás Maduro aseguró que barcos de Estados Unidos apuntan a Venezuela. | Foto: AFP

El mandatario mostró su teléfono en un acto que buscaba expresar solidaridad con Vietnam, al conmemorarse 80 años de la victoria sobre “el militarismo y el fascismo japonés”, como él lo definió. En pantalla, incluso proyectó un video de ciudadanos vietnamitas haciendo largas filas para asistir al desfile militar, que según relató el dictador, empezaron desde las siete de la mañana.

Durante esta rueda de prensa, fue que el dictador venezolano aseguró que “ocho barcos con 1.200 misiles y un submarino apuntan a Venezuela”, lo que aseguró que es “amenaza más grande que se haya visto en el continente en los últimos cien años”.

No es la primera ocasión que Maduro habla acerca de dicho dispositivo que aseguró que le regaló el mandatario chino. “Quiero aprender a manejar este nuevo teléfono Huawei, que es el más avanzado del mundo”, expresó a medidos de agosto también en declaraciones públicas en la televisión venezolana.

Nicolás Maduro muestra celular de la marca Huawei en 2023. | Foto: AFP

Anteriormente, al final de una conferencia de prensa celebrada en la Embajada de Venezuela en China el 14 de septiembre de 2023, Maduro mostró un teléfono móvil Huawei Mate X3, que elogió como un dispositivo avanzado y seguro. Recomendó a los jóvenes que lo adquirieran, señalando que podía realizar llamadas satelitales y evitar interrupciones, interceptaciones y escuchas telefónicas.