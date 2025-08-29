Uno de los medios de noticias más prestigiosos de Estados Unidos, Axios, publicó un artículo sobre la situación de tensión que vive el régimen de Maduro tras el despliegue militar en el mar Caribe, ordenado por la administración de Donald Trump.

El país norteamericano nunca había estado más cerca de un conflicto armado con Venezuela, lo que generó intriga incluso dentro del mismo gobierno estadounidense, según reporta el medio, asegurando que los asesores más cercanos a Trump no tienen plena certeza de si la operación va más allá de combatir el narcotráfico en la zona.

El artículo hizo énfasis en las palabras de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en las que confirmaba que Maduro era un fugitivo de la justicia estadounidense, lo que abriría la puerta a acciones militares contra el régimen venezolano.

“Esto es 105 % narcoterrorismo, pero si Maduro ya no está en el poder, nadie llorará”, afirmó uno de los asesores entrevistados por Axios. Otro consultado, aseguró: “Esto podría ser la segunda parte de Noriega”, refiriéndose a la operación de 1989 que dio con la captura del dictador panameño.

En la misma línea, otro asesor alertó sobre la posibilidad de no hacer “nada” por acabar con el régimen de Maduro: “Dejar a Maduro en el poder en Venezuela es como convertir a Jeffrey Epstein en director de una guardería”.

Si bien se ha hablado de una posible huida del dictador venezolano, un funcionario aseguró que hay poca lealtad real hacia Maduro dentro de su propio círculo cercano.

“Adónde vaya, no creo que nos importe mucho. Hay otros en Venezuela que están capacitados para gobernar un país tan bien o mejor que él”, aseveró el asesor.

Otro entrevistado fue más allá y aseguró que “podría quedarse atrapado porque los cubanos que lo rodean no lo dejan irse (…) Así que podría simplemente irse en una bolsa para cadáveres”.

El medio norteamericano puso como ejemplo las acciones militares que Trump ejerció sobre Irán, enviando uno de sus más poderosos aviones para acabar con lo que sería la planta nuclear más importante del régimen iraní; sin embargo, algunos de los aliados partidarios ven como un “despilfarro peligroso” una posible invasión a Caracas.

“La esperanza predominante de la administración es que Maduro negocie una salida o sea asesinado por miembros del ejército ansiosos por cobrar la recompensa o normalizar los lazos con Estados Unidos”, dice Axios.

