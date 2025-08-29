Suscribirse

Mundo

Maduro pide a la ONU instar a Estados Unidos para “poner fin a estas acciones hostiles” contra Venezuela

En el comunicado piden a Washington “respetar plenamente la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Venezuela”.

Redacción Mundo
29 de agosto de 2025, 1:05 p. m.
Nicolás Maduro y Antonio Guterres
Nicolás Maduro y Antonio Guterres. | Foto: Getty Images

El régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que interceda ante Washington para detener lo que calificó como “acciones hostiles” contra su país. El pedido se formalizó a través de una carta divulgada por el canciller Yván Gil, en la que el chavismo denuncia la presencia militar estadounidense en el mar Caribe.

En el documento, la administración de Maduro manifestó su “profunda preocupación” por lo que considera una escalada de agresiones que, según dijo el funcionario de la dictadura, se vienen acumulando desde hace años y que han aumentado desde el regreso de Donald Trump al poder.

Contexto: Tensión entre Maduro y Trump | U.S. Marines muestran fotos de su despliegue por el mar Caribe

“Hoy, esa agresión ha escalado hacia un plano más peligroso: el despliegue militar en el Caribe de fuerzas navales y aéreas estadounidenses, incluyendo destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido”, escribió.

El ministro de exteriores venezolano ha asegurado que Saab ha sido "injustamente detenido en los Estados Unidos en el marco de un proceso ante un tribunal estadounidense que está plagado de graves vicios y aberrantes distorsiones"
El ministro de exteriores del régimen, Yván Gil, firmó la misiva. | Foto: Twitter/@CancilleriaVE

El régimen insistió en que estas maniobras ponen en riesgo la paz y la seguridad internacionales y exhortó a la ONU a “asumir la defensa activa de los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas, instando al Gobierno de Estados Unidos a respetar plenamente la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Venezuela”, dice el comunicado.

“Solicito que usted, en el marco de las competencias que le confiere la Carta de las Naciones Unidas, asuma la defensa activa de sus valores y principios fundamentales, instando al Gobierno de los Estados Unidos de América a poner fin a estas acciones hostiles y a respetar plenamente la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de la República Bolivariana de Venezuela”, dice la petición completa del canciller del régimen de Maduro.

Contexto: Video: Militares venezolanos juran lealtad a Nicolás Maduro y dicen que “darían su vida por él”

Paralelamente, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, sostuvo una reunión con Guterres para reiterar la preocupación de Caracas y pedirle un pronunciamiento público en rechazo hacia la acción militar que Estados Unidos adelanta en el Caribe contra los carteles de la droga, como el Cartel de los Soles, el cual Estados Unidos asegura que es liderado por Maduro.

Donald Trump y Nicolás Maduro, junto a buques de guerra de Estados Unidos.
El régimen rechazó las acciones militares de Donald Trump hacia los carteles de la droga en el Caribe. | Foto: Getty Images

La administración de Donald Trump, sin embargo, mantiene que el despliegue forma parte de una operación antidrogas que cuenta con el respaldo de varios gobiernos latinoamericanos. Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt volvió a rechazar la legitimidad de Maduro y lo señaló como líder de un cartel criminal.

Contexto: Gustavo Petro le vuelve a mostrar los dientes a Donald Trump y sale en defensa de Nicolás Maduro: “No como siervos”

“El régimen de Maduro no es el Gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico. Maduro ha sido acusado en Estados Unidos de traficar drogas hacia nuestro país”, aseguró la funcionaria de la administración estadounidense en rechazo hacia el régimen de Miraflores, contra el que se mantiene una fuerte presión de parte de la Casa Blanca.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “¡Dios mío!”: esta fue la sorpresiva reacción de Gustavo Petro a un trino que criticó una obra de su gobierno

2. Esposo de Aída Victoria Merlano responde a Yina Calderón por tildarlo de “infiel” y meterse con su pareja: “Hay que ser muy basura”

3. Ante macabras amenazas de muerte contra Adriana Lucía, Petro pide acción de la Policía, “cuentas robots que pagan empresarios oscuros y mafias”

4. Egan Bernal subió puestos en la Vuelta a España: clasificación general tras la etapa 7

5. Este es el número más poderoso del mundo; la numerología y el Feng Shui coinciden este dígito

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás MaduroVenezuelaONUAntonio GuterresDonald TrumpEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.