Gustavo Petro le vuelve a mostrar los dientes a Donald Trump y sale en defensa de Nicolás Maduro: “No como siervos”

El jefe de Estado aseguró que nadie puede alegrarse de una posible invasión de Estados Unidos en Venezuela.

Redacción Semana
29 de agosto de 2025, 12:10 p. m.

El presidente Gustavo Petro volvió a salir en defensa de Nicolás Maduro y lanzó un nuevo mensaje en el que recalcó que no está de acuerdo con un posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela para derrocar al dictador.

Desde hace varios días, esta es una de las posibilidades que se barajan, después de que Donald Trump enviara buques de guerra en aguas cercanas al país latinoamericano.

Incluso, el propio Maduro llamó a sus ciudadanos a enlistarse en la Milicia ante cualquier situación que pudiera presentarse.

Gustavo Petro
Sin embargo, desde el primer momento Petro se ha mostrado en contra de una posible invasión y, en varias oportunidades, ha recalcado que este problema lo deben resolver los propios venezolanos.

En esta ocasión, el jefe de Estado colombiano reaccionó a unas palabras del líder opositor Henrique Capriles, quien aseguró que la “mayor parte de las personas que quieren una invasión de Estados Unidos no viven en Venezuela”.

Al respecto, Petro sostuvo que nadie puede estar de acuerdo con un ataque de un país a otra nación.

“Ni Colombia, ni la oposición venezolana en Venezuela, ni ningún latinoamericano que se respete debe ni solicitar ni alegrarse con una invasión extranjera en nuestro suelo”, escribió en su cuenta de X.

El mandatario dejó en claro que los problemas que se presentan en los países latinoamericanos deben solucionarse en la propia región sin la intromisión de otras naciones.

De hecho, fue más allá y aseguró, al final de la publicación, que son los problemas generales los que se deben solucionar en compañía de otros países.

“Con Europa o con Norteamérica o con China o África, hablamos de nuestros problemas comunes de tú a tú y como humanos, no como siervos”, concluyó.

De esta forma, el jefe de Estado volvió a respaldar a Nicolás Maduro y reiteró, como lo ha hecho en otras oportunidades, que no apoyará una posible invasión en territorio venezolano.

Este tipo de posturas han generado múltiples críticas a Petro. Incluso, en su momento, afirmó que era mentira la versión estadounidense y que el Cartel de los Soles, que es dirigido por el dictador, en verdad no existe.

“Es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, manifestó hace algunos días el inquilino de la Casa de Nariño.

Todo esto ha llevado a que desde Estados Unidos le hagan claras advertencias a Petro, ya que algunos congresistas afirman que se está poniendo del lado de un narcotraficante, lo que podría acarrearle problemas con la justicia de ese país.

Por lo pronto, todo el mundo está expectante sobre cuál será el próximo movimiento que haga Donald Trump desde la Casa Blanca, ya que muchos ven cómo aumentan las posibilidades de que puedan ser los últimos días de Maduro en el poder.



