Gustavo Petro le vuelve a mostrar los dientes a Donald Trump y sale en defensa de Nicolás Maduro: “No como siervos”

El presidente Gustavo Petro volvió a salir en defensa de Nicolás Maduro y lanzó un nuevo mensaje en el que recalcó que no está de acuerdo con un posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela para derrocar al dictador.

Desde hace varios días, esta es una de las posibilidades que se barajan, después de que Donald Trump enviara buques de guerra en aguas cercanas al país latinoamericano.

Incluso, el propio Maduro llamó a sus ciudadanos a enlistarse en la Milicia ante cualquier situación que pudiera presentarse.

Desde el primer momento, Petro siempre se ha mostrado en contra de una posible invasión. | Foto: Presidencia

Sin embargo, desde el primer momento Petro se ha mostrado en contra de una posible invasión y, en varias oportunidades, ha recalcado que este problema lo deben resolver los propios venezolanos.

En esta ocasión, el jefe de Estado colombiano reaccionó a unas palabras del líder opositor Henrique Capriles, quien aseguró que la “mayor parte de las personas que quieren una invasión de Estados Unidos no viven en Venezuela”.

Al respecto, Petro sostuvo que nadie puede estar de acuerdo con un ataque de un país a otra nación.

“Ni Colombia, ni la oposición venezolana en Venezuela, ni ningún latinoamericano que se respete debe ni solicitar ni alegrarse con una invasión extranjera en nuestro suelo”, escribió en su cuenta de X.

El mandatario dejó en claro que los problemas que se presentan en los países latinoamericanos deben solucionarse en la propia región sin la intromisión de otras naciones.

Ni Colombia ni la oposición venezolana en Venezuela, ni ningún latinoamericano que se respete, debe ni soilicitar ni algrarse con una invasión extranjera en nuestro suelo.



Los problemas de los latinoamericanos y caribeños los solucionamos los latinoamericanos y caribeños.



Con… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 29, 2025

De hecho, fue más allá y aseguró, al final de la publicación, que son los problemas generales los que se deben solucionar en compañía de otros países.

“Con Europa o con Norteamérica o con China o África, hablamos de nuestros problemas comunes de tú a tú y como humanos, no como siervos”, concluyó.

De esta forma, el jefe de Estado volvió a respaldar a Nicolás Maduro y reiteró, como lo ha hecho en otras oportunidades, que no apoyará una posible invasión en territorio venezolano.

Este tipo de posturas han generado múltiples críticas a Petro. Incluso, en su momento, afirmó que era mentira la versión estadounidense y que el Cartel de los Soles, que es dirigido por el dictador, en verdad no existe.

“Es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, manifestó hace algunos días el inquilino de la Casa de Nariño.

Todo esto ha llevado a que desde Estados Unidos le hagan claras advertencias a Petro, ya que algunos congresistas afirman que se está poniendo del lado de un narcotraficante, lo que podría acarrearle problemas con la justicia de ese país.