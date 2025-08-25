Suscribirse

Confidenciales

“Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia”: dura advertencia, tras la declaración de que “el Cartel de los soles” no existe

El mandatario colombiano asegura que el grupo criminal es un “excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”.

Redacción Semana
25 de agosto de 2025, 6:40 p. m.
El Gobierno Petro reconoce en reuniones privadas que el régimen de Nicolás Maduro no garantiza el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y tuvo que mediar para que se mantuviera la relación de Venezuela con la oficina que trata este asunto en Naciones Unidas.
Nicolás Maduro y Gustavo Petro | Foto: AFP / GUILLERMO TORRES-SEMANA / ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Pese a las múltiples investigaciones judiciales de los Estados Unidos que acreditan la existencia del Cartel de los Soles y la participación de Nicolás Maduro en esa red que, según el gobierno norteamericano “es dirigido por Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen de Maduro que han corrompido las instituciones gubernamentales de Venezuela, incluyendo partes del ejército, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial, con el fin de facilitar las actividades del cartel en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos”, el presidente Gustavo Petro afirmó que este “no existe”.

Recientemente, el Departamento del Tesoro aseguró que la organización ha prestado apoyo material a Tren de Aragua y al cartel de Sinaloa. Y le impuso una serie de sanciones.

Contexto: Gustavo Petro “podría ser imputado por la justicia americana” por “cooperar” con cartel vinculado a Maduro, advierte congresista

El presidente Petro, sin embargo, aseguró: “El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente medio. Le propuse a EE. UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter", dijo.

El congresista Carlos Gimenez calificó al presidente Gustavo Petro de "matón" y "narcoterrorista".
"En el Congreso de Estados Unidos, no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo", dijo el congresista sobre el presidente | Foto: Montaje El País (Fotos AFP)

“El problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito: La gran Colombia potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz”, agregó.

El representante Carlos Giménez, ante ese trino, contestó: “Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos, no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo".

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron en video juntos la realidad tras supuesta separación: “Qué les puedo decir... sí, se acabó”

2. Armando Benedetti reconoció que “no tiene conocimiento” sobre la reunión del Gobierno y las disidencias de Calarcá

3. Las 10 noticias más importantes en Estados Unidos para este lunes 25 de agosto

4. ¿Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, sería quien lo entregue a la justicia? La tesis que comparte congresista norteamericano

5. Viajar a Estados Unidos: ¿Qué responder en la entrevista con inmigración para evitar problemas al llegar?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cartel de los solesGustavo PetroEstados Unidos

Noticias Destacadas

“Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia”: dura advertencia, tras la declaración de que “el Cartel de los soles” no existe

Redacción Semana
Con llamadas de falsos policías, así es la nueva modalidad de extorsión en Barranquilla

El nuevo dispositivo para combatir la extorsión en Barranquilla: esto dijo el alcalde Alejandro Char

Miguel Uribe Turbay fue un guerrero. Un joven líder político cuyo pasado encarnaba lo más oscuro de la violencia en Colombia y cuyo futuro fue truncado por esa misma maldición. La forma como la tragedia se repite es un déjà vu macabro para Colombia.

Reemplazo de Miguel Uribe Turbay se posesionará el próximo martes; el Senado declaró la falta absoluta por muerte del congresista

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.