Pedazos de “restos humanos” y una declaración sobre el Cartel de los Soles: Diosdado Cabello habló en cadena nacional

El balance oficial da cuenta de al menos 100 muertos, tras la extracción del dictador Nicolás Maduro.

Redacción Mundo
13 de enero de 2026, 9:07 p. m.
Diosdado Cabello.
Diosdado Cabello. Foto: X/@ConElMazoDando

Venezuela trabaja en la identificación de “restos humanos” hallados luego del ataque de Estados Unidos que provocó la caída de Nicolás Maduro y en el cual hubo un centenar de muertos, según informó el martes el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Fuerzas estadounidenses bombardearon Caracas y tres estados cercanos durante la madrugada del 3 de enero en una operación que terminó con la captura de Maduro y su esposa. Ambos se enfrentan a la justicia por narcotráfico en Nueva York.

El balance oficial da cuenta de al menos 100 muertos. En ese ataque murieron unos 55 uniformados, incluidos 32 cubanos, del esquema que custodiaba a Maduro.

“Las explosiones fueron tan fuertes que hay personas que no sabemos dónde están”, dijo Cabello en una rueda de prensa.

Gente “fragmentada de tal manera que es imposible” identificar, quedaron en “pedacitos”, describió.

La policía científica junto a medicina forense adelantan “estudios que se hacen para ver el ADN de pedazos de restos humanos” de los fallecidos en el ataque militar estadounidense, apuntó el dirigente chavista.

Es “un exabrupto total lo que hicieron contra Venezuela cuando la gente estaba dormida. Murieron, ni cuenta se dieron”, añadió.

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Las explosiones se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una fuerza de tarea naval en el Caribe, plantea la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela. Foto: AFP

Tras el ataque, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió funciones de manera temporal bajo fuertes presiones de Donald Trump, que dice estar “a cargo” de Venezuela.

La presidenta interina inició acercamientos con Washington en un escenario en el que está planteado retomar las relaciones, rotas desde 2019.

Delcy Rodríguez responde duramente a Donald Trump tras “declararse” presidente interino de Venezuela

Caracas muestra un ambiente de calma tras la acción estadounidense que depuso a Maduro. Las largas filas en supermercados y gasolineras del primer momento desaparecieron días después del ataque.

“El país está tranquilo, el país está en paz, el país recobra la normalidad dentro”, aseguró Cabello. “Nosotros tenemos que seguir adelante”, insistió.

Cartel de los soles

El ministro de Interior volvió a pronunciarse este martes durante una comparecencia ante la prensa, donde reiteró su negativa a reconocer la existencia del llamado Cartel de los Soles, al que calificó como una “narrativa” carente de sustento, promovida —según afirmó— por actores externos con el objetivo de legitimar acciones hostiles contra la nación.

Cabello sostuvo durante la alocución transmitida por VTV: “El argumento para el ataque es el petróleo, las riquezas nuestras”, aunque subrayó que esa tesis no tiene sustento alguno y constituye “una gran mentira desmentida por sus propios promotores”.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, hace un gesto durante una conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas el 13 de octubre de 2025. (Foto de Pedro MATTEY / AFP)
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, hace un gesto durante una conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas el 13 de octubre de 2025. (Foto de Pedro MATTEY / AFP) Foto: AFP

“Nosotros le hemos dado golpes consecutivos, golpes fulminantes al tema de la droga; ellos lo saben, que por aquí no está pasando droga en este momento. Que busquen por otro lugar”, dijo Cabello.

*Con información de AFP.

