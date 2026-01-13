Delcy Rodríguez responde duramente a Donald Trump tras “declararse” presidente interino de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el mandatario estadounidense difundiera en sus redes sociales una imagen manipulada con formato de página de Wikipedia en la que se le presenta como “presidente interino” del país sudamericano.

La reacción de Rodríguez se produjo durante un acto público en el estado La Guaira, donde supervisó el reinicio de las clases tras la operación militar estadounidense ejecutada días atrás, que dejó alrededor de un centenar de fallecidos y culminó con la captura del entonces dictador Nicolás Maduro.

“He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela”, afirmó Rodríguez. “Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela. Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en Estados Unidos”, agregó, en referencia directa a Maduro, detenido por las autoridades estadounidenses.

Durante el acto, la mandataria encargada aprovechó para reafirmar la posición del régimen venezolano frente a la ofensiva de Washington. “Ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela”, señaló. En ese sentido, aseguró que el país avanza en relaciones internacionales “de respeto, en el marco de la legalidad internacional”, con el objetivo de “reivindicar y proteger los derechos” de la nación frente a presiones externas.

La imagen difundida por Trump no estuvo acompañada de comentarios adicionales, pero mostraba al presidente estadounidense descrito como “presidente interino” de Venezuela desde enero, fecha en la que supuestamente habría “asumido” el cargo.

La publicación se produjo después de que Trump afirmara públicamente que, tras la captura de Maduro y de su esposa Cilia Flores, Estados Unidos pasaría a encargarse temporalmente de la gestión de los asuntos del país.

La captura de Maduro derivó en la activación de la línea de sucesión constitucional en Venezuela. Rodríguez, quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva, fue juramentada como presidenta encargada ante la Asamblea Nacional, de abrumadora mayoría oficialista, en su condición de primera en la línea sucesoral.

Desde entonces, el discurso del Gobierno venezolano ha combinado la denuncia de la operación militar estadounidense con mensajes de reafirmación institucional y llamados al respeto del derecho internacional. En sus declaraciones de este lunes, Rodríguez evitó mencionar directamente el nombre de Trump, pero respondió de forma explícita a la narrativa difundida desde Washington sobre el control político del país.

El episodio ocurre en un contexto de máxima tensión entre Caracas y Washington. El viernes pasado, Trump aseguró que había “cancelado una prevista segunda oleada de ataques” contra Venezuela, decisión que atribuyó a la “cooperación” mostrada por las autoridades venezolanas tras la ofensiva inicial.