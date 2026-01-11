Mundo

Donald Trump publica una imagen donde se llama a sí mismo “Presidente de Venezuela”

La publicación encendió el debate en las redes sociales.

Redacción Mundo
12 de enero de 2026, 2:36 a. m.
El mensaje incluía una fecha precisa para la “toma de posesión” en Caracas.
El mensaje incluía una fecha precisa para la “toma de posesión” en Caracas. Foto: Getty Images / Truth - @realDonaldTrump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desencadenó una ola de reacciones en redes sociales y en la arena internacional luego de publicar, en su cuenta oficial de Truth, una imagen en la que, según él, muestra una especie de “perfil oficial” en el que se atribuye la presidencia de Venezuela.

Trump y la imagen que asegura su presidencia en Venezuela

En la imagen que compartió Trump también se detallaban los cargos que, según él, desempeñaría a partir del 2026.

El gráfico no solo lo señalaba como “presidente en funciones de Venezuela” con inicio de mandato en enero de 2026, sino que además lo presentaba como el 45.º y 47.º presidente de Estados Unidos, tras haber asumido el cargo en Washington el 20 de enero de 2025.

La publicación mostró su retrato y datos de mandato venezolano y estadounidense.
Trump se difundió como presidente de Venezuela a partir de enero de 2026. Foto: Truth - @realDonaldTrump

La ilustración complementaba esos datos mencionando a J. D. Vance como su vicepresidente, lo que reforzó la idea de un doble liderazgo simultáneo en dos países distintos y amplificó las dudas sobre la intención detrás de la publicación.

La difusión de ese material desató una mezcla de sorpresa, incredulidad y preocupación entre usuarios y comentaristas políticos, quienes cuestionaron la veracidad y el propósito de lo difundido.

EE. UU. analiza el levantamiento de sanciones a Venezuela para impulsar la venta de petróleo

Trump afirma que Washington elegirá quién opera el crudo venezolano

Venezuela enfrenta un futuro petrolero bajo estricta tutela según los planes del presidente estadounidense Donald Trump, que recibió este viernes a una veintena de compañías internacionales en la Casa Blanca, para intentar embarcarlas en esa especie de protectorado energético.

La respuesta de los patronos de la industria, algunos de ellos ya presentes en Venezuela desde hace lustros, fue cauta, a la espera de que se aclare la situación política y sobre todo, el marco legal para sus inversiones.

El presidente Donald Trump se pronunció frente a los activos venezolanos.
El presidente Donald Trump se pronunció frente a los activos venezolanos. Foto: AP/Getty Images

Estados Unidos decidirá qué petroleras pueden operar en Venezuela y hará de intermediario entre ellas y el gobierno, aseguró Trump.

“Vamos a tomar la decisión sobre qué petroleras van a entrar [en Venezuela]”, dijo.

“Ustedes están negociando con nosotros directamente, no están negociando con Venezuela en absoluto, no queremos que negocien con Venezuela”, advirtió el mandatario republicano.

*Con información de AFP.

