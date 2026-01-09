Juan Guaidó dio detalles sobre la “transición” anunciada por Donald Trump: “Desmontaje del aparato criminal”

En medio de la incertidumbre que vive Venezuela, después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo llevado a cabo por el Ejército de los Estados Unidos, la oposición se ha pronunciado desde distintos hemisferios, después de una ola de comentarios del presidente norteamericano sobre el futuro del país.

El líder opositor y dirigente del partido Voluntad Popular, Juan Guaidó, habló con SEMANA sobre el futuro de Venezuela de cara a la intervención de un selecto equipo del gobierno Trump en el país suramericano.

Lea la entrevista a continuación:

SEMANA: ¿Cuál es su opinión sobre la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero?

Juan Guaidó: La primera palabra que se me viene a mente es justicia, justicia para millones de desplazados y refugiados, para víctimas de una dictadura, para quienes fueron torturados, perseguidos, para un país que se vio destruido, para quienes ganaron una elección y se las robaron descaradamente. Así que la primera palabra que se me vino a la mente sin duda alguna es justicia.

Pero también esperanza, de reconstrucción, no somos ingenuos, sabemos que la tarea no está completa, pero dimos el paso más importante de la mano de un aliado que demostró entendimiento del conflicto, sin contar obviamente con lo que fue una operación militar absolutamente impecable, es decir, creo que no debe haber duda de de esa operación.

Para nosotras en Venezuela, la justicia en sí misma es reparadora, para esas víctimas de las que hablábamos y a esa oportunidad de sanar a un país de nuevo, también consciente de que queda mucho trabajo y tarea por hacer.

SEMANA: ¿Cual es su opinión respecto a que Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López no hayan sido capturados en la operación?

J.G.: Bueno, obviamente todos hubiésemos celebrado que llevaran a la justicia a todos los criminales a la vez, pero también sabemos que una operación de esa magnitud no es sencilla, ni es un recoger gente, ¿no? Hay sacrificio, hay mucho peligro, hay dificultad.

Creo que el secretario Rubio lo decía muy claramente, estacionaron dos de los helicópteros más grandes que tiene la Fuerza Armada americana en la mitad de la capital de Venezuela, hasta ese momento hostil con los Estados Unidos.

Detuvieron al cabecilla del Cartel de los Soles, al dictador, y eso me parece genial. Bueno, me estás diciendo que parara ese helicóptero en cinco o siete puestos más adicionales arriesgando la vida de los soldados e incluso la operación.

Así que yo creo que esa dosis de pragmatismo es importante introducirla en este elemento. ¿Que lo hubiésemos querido?, bueno, por supuesto, pero por eso decía que vemos esto como el inicio de un proceso y no la culminación de la tarea.

SEMANA: ¿Qué opina sobre las declaraciones de Donald Trump en las que asegura que Estados Unidos está gobernando a Venezuela?

J.G.: Hay un proceso de desmontaje del aparato criminal que sostiene a Maduro, como ustedes saben bien en Colombia, el ELN, las disidencias de la Farc, el narcotráfico. Durante mucho tiempo ha sido refugio para Maduro, eso se está acabando y ese desmontaje requiere pragmatismo, fuerza, requiere mucha energía. Así que veo esta como el entendimiento, digamos de ese proceso.

Luego de desmontado el aparato criminal, hay que reinstitucionalizar Venezuela y estabilizar al país. Así que yo creo que esto es una dosis de pragmatismo y, de nuevo, yo lo veo sin ningún tipo de ingenuidad por parte de los Estados Unidos.

Lo decía muy bien el presidente Trump y el secretario Marco Rubio, si Delcy se equivoca palabras, palabras menos, correrá las mismas consecuencias que Maduro o, peor así, debemos ver esto como un proceso, pues las transiciones no son sencillas.

SEMANA: ¿Cómo cree que está el ambiente dentro del chavismo después de la juramentación de Delcy Rodríguez?

J.G.: El chavismo tiene en este momento una situación imposible, hay una dictadura interina, la que queda al mando es la segunda de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez es una dictadura interina, no hay ingenuidad ni de parte de la alternativa democrática en Venezuela, ni de parte de los Estados Unidos, cuando hemos visto claramente los señalamientos de que tienen que cumplir con las exigencias de que si no lo hacen, correrán las mismas consecuencias de Nicolás Maduro, eso es una buena noticia.

Dicho esto, evidentemente debe haber cuestionamientos al interno de esa dictadura, tomó tres horas la operación para sacar y llevar ante la justicia a Nicolás Maduro, como tú sabes, dos semanas tomó llevarse a Noriega en Panamá y Vladimir Pino López no tiene ni un rasguño, es decir, ni siquiera un amague de defensa por parte de Padrino cuando se llevaron a su jefe, pues al final del día el jefe de padrino López era Maduro.

Ahora, no sabemos si es Delcy o quién, entonces, en este punto, claro que hay un quiebre a todas luces por parte de la dictadura y se ven como lo que son: muy frágiles.

Queda muy expuesta de alguna manera ese núcleo de Vladimir Paririno López y ese núcleo de quienes defiende a Mauro y queda revelado también que la guardia presidencial, digamos, o el entorno íntimo de seguridad del dictador era cubano, cosa que como tú sabes, tenemos años denunciando y lo termina confesando el mismísimo Díaz-Canel.

SEMANA: ¿Hubo un infiltrado de la CIA que ayudó a capturar a Nicolás Maduro?

J.G.: Mira, ¿has ido a buscar en un edificio a alguien que no sabes en qué piso está?, tú llegas a un edificio y preguntas por un amigo y se tarda, lo llaman, le escriben, es difícil encontrarlo.

A Maduro se lo llevaron en horas, en una operación sin precedentes, claro que había información e inteligencia por parte de los americanos para lograr esa operación militar impecable para lograr detener al criminal de Maduro en tiempo récord y sin ningún tipo de complicaciones para los americanos, distinto para los cubanos que protegían a Maduro, por cierto.

Entonces, no hay duda de que hay algún tipo de información y cooperación al interior del régimen con los Estados Unidos y ellos lo saben, es decir, ellos ya están cooperando formalmente con los Estados Unidos, no tienen alternativa.

SEMANA: ¿Cuál es el panorama de la oposición en Venezuela en este proceso de transición?

J.G.: La oposición continúa perseguida, hay que partir de ahí, por eso, hablábamos de que la transición nuestra completa es hasta que se liberen a los presos políticos y que se pueda retornar de manera segura, la posibilidad de una amnistía general que va a beneficiar al proceso de reconciliación del país entero, no solamente la oposición, sino todo el país.

También tenemos que lograr encauzar la reinstitucionalización, eso va a generar bienestar en la población porque va a facilitar, por ejemplo, inversión privada, excepto el tema petrolero.

Así que en todo este proceso, de nuevo, somos conscientes del rol que nos toca a la oposición, que está bastante unificada y muy clara en este proceso. El presidente electo, González Urrutia, María Corina Machado, obviamente, tiene un rol preponderante, pero en general todos los diputados, perseguidos políticos, familiares de presos políticos, están muy conscientes de que es un proceso.

SEMANA: ¿Puede haber una segunda intervención militar en Venezuela?

J.G.: Así lo anunciaron los Estados Unidos y creo que en este momento si alguien le cree es el régimen de Maduro, así que fue muy bucal el presidente Trump con respecto a eso y, en este punto, no creo que no haya nadie quien lo dude.

SEMANA: ¿Cual es su opinión sobre la llamada de Gustavo Petro y Donald Trump?

J.G.: Petro ha sido muy hipócrita con respecto al proceso venezolano, debo decirlo de manera responsable.

Se ha alineado ideológicamente con el dictador, hoy preso por criminal, y esperemos que, en este momento, se le da una nueva oportunidad a Petro de alinearse con los valores de la democracia, la libertad y esa llamada es una oportunidad para Petro. Esperemos que no la desperdicie por el bien de los colombianos y también por el bien de Venezuela, porque al final del día, la recuperación de Venezuela va a beneficiar muchísimo a Colombia, deja de ser territorio seguro para los grupos irregulares de Venezuela, se puede mejorar la balanza comercial que, como tú sabías, era de hasta 6.000 millones de dólares en el mejor momento, hoy no llega ni 100 millones de dólares

Así que yo veo esa llamada como una oportunidad para Petro, que ojalá no la desperdicie por el bien de los colombianos y por el bien del proceso que está llevando Venezuela.

SEMANA: ¿Colombia tendría una oportunidad de la eventual recuperación de la economía venezolana como proveedor?

J.G.: Pero sin duda, Venezuela tiene los suelos de petróleo más grandes del planeta, como ustedes saben, minerales, un talento humano que sea trabajar, en una población que hoy ya es de alguna manera binacional, son casi son más de 2 millones de venezolanos en este momento en Colombia; la frontera Cúcuta-San Antonio es una frontera binacional viva, como te decía, la balanza comercial llegó a ser de hasta 6.000 millones de dólares, es decir, eso generó empleos, no solamente en Venezuela también en Colombia.

SEMANA: ¿Cual es su opinión sobre la apertura de negocios con el petróleo de Venezuela por parte de Estados Unidos?

J.G.: 30 millones, 40 millones de barriles de petróleo para Venezuela son un mes de producción y en este momento, por cierto, tenemos lamentablemente 2/3 de lo queríamos estar produciendo producto del desastre de la dictadura de Maduro y antes Chávez.

¿Porque digo esto?, porque es una buena noticia para el continente que el petróleo de Venezuela deje de financiar, por ejemplo, la represión en Cuba que, como ustedes saben, durante muchos años regalaron el petróleo en Cuba, que deje de financiar actividades en Rusia, no se utilice para financiar campañas en el exterior, es decir, que el petróleo sea usado para beneficio de los venezolanos, que se pueda comerciar libremente a precio de mercado como corresponde y no con esos descuentos que le daban a Cuba o a otros países como Rusia, y creo que es una buena noticia

Está en proceso de discusión, está en proceso de poder ejecutarlo de manera clara, transparente y que sea de beneficio para el pueblo de Venezuela y, en general, para el continente.

SEMANA: ¿El Departamento de Justicia asegura que el Cartel de los Soles no es una organización real, sino que es una expresión coloquial?, ¿esta afirmación podría afectar el juicio de Maduro?

J.G.: En absoluto, Maduro es un criminal. Hay suficientes pruebas en su contra, suficientes testimonios adicionalmente, no solamente los narco-sobrinos que, como tú sabes, estuvieron presos, los generales venezolanos que están también presos que dan testimonios en los Estados Unidos, es decir, Maduro es un criminal y el Cartel de los Soles es el holding de la acción criminal de Maduro, no solamente de narcotráfico, del Tren de Aragua, la vinculación con ELN, las disidencia de la Farc, es decir, evidentemente, Maduro no tenía una tarjeta de presentación que decía CEO del Cartel de los Soles.