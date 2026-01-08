Aunque el operativo orquestado por Estados Unidos en Venezuela resultó inesperado, fuentes cercanas al caso revelaron a Reuters que se trató de una misión meticulosamente ensayada durante meses.

La Casa Blanca condiciona el nuevo acuerdo petrolero con Venezuela: deberá gastar sus ingresos en productos “Made in USA”

Para asegurar el éxito en la residencia fortificada de Maduro, unidades de élite como la Fuerza Delta del Ejército de EE. UU. construyeron un modelo a escala real del inmueble, lo que les permitió realizar ensayos detallados sobre las tácticas de incursión.

Delta Force fue la encargada de capturar a Nicolás Maduro

La captura de Maduro se vio facilitada por una discreta operación de la CIA que comenzó en agosto, cuando un pequeño equipo de agentes se desplegó para monitorear de cerca sus rutinas diarias. Según informaron fuentes a Reuters, esta vigilancia fue reforzada por un informante dentro del círculo íntimo del mandatario, quien rastreaba cada uno de sus movimientos para entregar coordenadas exactas en el momento crucial de la intervención.

Igualmente, en una entrevista concedida al New York Times, el presidente Donald Trump reflexionó sobre la operación en Venezuela, con lo que reveló que el temor a un fracaso táctico estuvo presente durante el desarrollo de la misión. El mandatario comparó la ejecución del operativo con crisis históricas que definieron las administraciones de sus predecesores.

Donald Trump habló al mundo, luego de capturar a Maduro Foto: Getty

Trump confesó que su principal preocupación era que la incursión terminara convirtiéndose en un “desastre al estilo Jimmy Carter”, en alusión a la fallida Operación Garra de Águila de 1980. Aquel intento de rescatar a 52 rehenes en Irán culminó con un choque de aeronaves en el desierto y marcó el fin de las aspiraciones políticas de Carter.

“No sé si hubiera ganado las elecciones, pero ciertamente no tenía ninguna posibilidad después de ese desastre”, afirmó Trump respecto al impacto electoral que tuvo aquel incidente en la presidencia de Carter.

Conflicto interno

A diferencia de los eventos citados, Trump subrayó la precisión de sus fuerzas especiales, al destacar que, bajo su mando, no hubo incidentes técnicos ni “helicópteros estrellándose por todos lados”.

Para el mandatario, el desenlace en Venezuela representa una reivindicación del entrenamiento y la disciplina de las fuerzas de élite actuales, que nacieron irónicamente de las lecciones aprendidas tras el fracaso de 1980.

Sin embargo, Trump enfrentará dificultades para seguir con su soberanía sobre Venezuela y sus recursos por la colaboración de cinco senadores republicanos que aprobaron un proyecto de ley que limitaría sus poderes militares en el país caribeño.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la sesión informativa diaria sobre el coronavirus en la Casa Blanca el 20 de abril de 2020 en Washington, DC. Foto: Getty Images

“Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar arrebatarnos nuestra capacidad para luchar y defender a los Estados Unidos de América”, declaró Trump en su red Truth Social.

Este proyecto de ley para limitar, en el caso particular de Venezuela, los poderes de declarar la guerra y emprender acciones militares, tiene escasas probabilidades de convertirse en realidad.

Con información de AFP.