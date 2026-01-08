Un mensaje difundido por la Casa Blanca este 8 de enero de 2026 confirmó un giro clave en la relación energética entre Washington y Caracas: el dinero que genere la venta de crudo venezolano será utilizado, bajo supervisión estadounidense, para adquirir únicamente productos “Made in USA”.

Venezuela will ONLY be purchasing products MADE IN AMERICA from money they receive from the new oil deal🇺🇸 pic.twitter.com/Jcr5P37aUn — The White House (@WhiteHouse) January 8, 2026

Una condición que el presidente Donald Trump presenta como parte de su estrategia para fortalecer la industria nacional y reordenar el flujo petrolero venezolano.

La publicación difundida por la cuenta oficial de la Casa Blanca el 8 de enero de 2026 afirma de forma directa que Venezuela solo comprará productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba del nuevo acuerdo petrolero.

