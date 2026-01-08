Mundo

La Casa Blanca condiciona el nuevo acuerdo petrolero: Venezuela deberá gastar sus ingresos en productos “Made in USA”

La administración de Donald Trump asegura que los ingresos del nuevo acuerdo petrolero con Venezuela serán canalizados bajo control de Estados Unidos y destinados exclusivamente a la compra de bienes fabricados en territorio estadounidense.

Redacción Mundo
8 de enero de 2026, 3:59 p. m.
Publicación oficial de la Casa Blanca del 8 de enero de 2026 en la que se afirma que Venezuela destinará los ingresos del nuevo acuerdo petrolero a la compra exclusiva de productos fabricados en Estados Unidos.
Un mensaje difundido por la Casa Blanca este 8 de enero de 2026 confirmó un giro clave en la relación energética entre Washington y Caracas: el dinero que genere la venta de crudo venezolano será utilizado, bajo supervisión estadounidense, para adquirir únicamente productos “Made in USA”.

Una condición que el presidente Donald Trump presenta como parte de su estrategia para fortalecer la industria nacional y reordenar el flujo petrolero venezolano.

La publicación difundida por la cuenta oficial de la Casa Blanca el 8 de enero de 2026 afirma de forma directa que Venezuela solo comprará productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba del nuevo acuerdo petrolero.

En desarrollo...

