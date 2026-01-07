Economía

Se conoce la millonaria cifra que recibirá EE.UU. por el petróleo venezolano que controlará durante 2 meses

El presidente Donald Trump anunció que EE.UU. tomará cerca de 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela.

Esteban Felipe Feria Quintero

7 de enero de 2026, 12:11 p. m.
Este es el valor que recibirá Trump por el petróleo venezolano que buscará comercializar.
Este es el valor que recibirá Trump por el petróleo venezolano que buscará comercializar. Foto: Getty Images

Hace varios días, el mundo vivió una situación de tensión tras la captura por parte de EE.UU. del dictador Nicolás Maduro, en territorio venezolano. Tras una operación minuciosa de las fuerzas norteamericanas, el líder del régimen fue apresado junto con su esposa Cilia Flores. Desde ese momento, Estados Unidos ha anunciado varias medidas que tomaría para iniciar una transición en el país vecino.

El pasado martes, el presidente Donald Trump dio a conocer el primer acuerdo que logró con la presidente encargada, Delcy Rodríguez, que antes fungía como vicepresidente de Venezuela.

El presidente Donald Trump anunció que impondrá un arancel del 25% a los países que compren gas o Petróleo de Venezuela.
El presidente Donald Trump anunció que controlará 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela. Foto: AP/Getty Images

El mandatario republicano aseguró que Venezuela le entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para venderlo a valor de mercado y controlar las ganancias.

Lo que puede pasar con el precio del petróleo y cómo puede afectar a la economía de Estados Unidos

A través de Truth Social, Trump informó sobre la transacción que se dará en los próximos días: “Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”.

Petrolero anclado en el lago de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela.
Buscará que el petróleo Venezuela llegue a EE.UU. Foto: AFP

¿Cuánto recibirá EE.UU. por cuenta de la toma de los barriles de petróleo?

La venta mencionada podría dejarle grandes ganancias a Estados Unidos, teniendo en cuenta que el petróleo venezolano se cotiza actualmente en $55 dólares por barril. Si EE.UU. logra comercializar el petróleo, puede recaudar entre 1.800 y 3.000 millones de dólares.

Las razones por las cuales a Donald Trump le fascina el petróleo venezolano

Es importante tener en cuenta que Venezuela es el país con la mayor reserva de petróleo crudo en el mundo. Mientras en ese país hay 303.000 millones de barriles, Estados Unidos actualmente solo tiene 40.000 millones de barriles. El país que le sigue a Venezuela en reservas es Arabia Saudita, con 267.000 millones de barriles.

El dólar y el petróleo terminaro la semana del 19 de septiembre a la baja. Foto: 123RF
Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo. Foto: El País

Esto significa que Venezuela cuenta con una quinta parte de las reservas probadas de petróleo en todo el mundo, es decir, un 20%.

