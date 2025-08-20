Suscribirse

Juan Guaidó se lanza contra Nicolás Maduro y asegura que “no es presidente, es un criminal con precio”

En medio de su exilio, el exlíder de la oposición venezolana arremetió contra Nicolás Maduro, reafirmando los crímenes de los que se le culpa.

20 de agosto de 2025, 9:03 p. m.
Nicolás Maduro y Juan Guaidó
El expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció por medio de su cuenta de X sobre la recompensa ofrecida por el gobierno estadounidense a quien facilite información que permita facilitar la captura del actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

“A Maduro después del 28J: Nadie lo respeta, nadie lo defiende, nadie lo quiere”, expresó Guaidó. “$50 millones de recompensa. No es presidente, es un criminal con precio”, agregó.

”A su “gran aliado” lo bombardean: Ni retórica, ni discursos, ni apoyo“. ”El otro supuesto “protector” le da la mano a EE. UU. y serios problemas”. “Mientras Maduro sueña con que lo defiendan, sus amigos temen a quién lo nombró como lo que es: el jefe de un cártel que hay que erradicar”, finalizó el exlíder de la oposición venezolana.

Con ese post, Guaidó dejó claro el mensaje que quiere dar. Un mensaje de apoyo completo al aumento de la recompensa y a la sentencia que define a Maduro como líder de una organización criminal.

La estrategia de Guaidó siempre se apoyó fuertemente en el respaldo de la comunidad internacional, que le otorgó el control de ciertos activos venezolanos en el extranjero y aplicó sanciones contra el gobierno de Maduro.

En sus palabras se denota que busca la caída del régimen en Venezuela, “Maduro es un dictador, un criminal”. “Maduro no tiene aliados. Tiene miedo. Y una orden de captura”.

