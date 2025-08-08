Suscribirse

Esto sería en pesos colombianos la recompensa que ofrece Estados Unidos por Nicolás Maduro

Las agencias norteamericanas vigilan los movimientos del presidente venezolano.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

8 de agosto de 2025, 8:52 p. m.
La sombra de Nicolás Maduro está presente en Guyana. Allí se teme que interfiera en las elecciones presidenciales.
El mandatario es buscado por diversos delitos. | Foto: Getty Images

En la tarde del 7 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos anunció la nueva recompensa por información que permita la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Por medio de una rueda de prensa se anunció que se entregarían 50 millones de dólares a las personas que brindaran información que lleven al presidente del hermano país a los estrados norteamericanos para responder por diversos delitos.

El ministro de defensa y el ministro de asuntos exteriores de Venezuela se pronunciaron al respecto
El ministro de defensa y el ministro de asuntos exteriores de Venezuela se pronunciaron al respecto. | Foto: AFP Y X/@StateINL

“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa histórica de 50 millones de dólares por la información que lleve al arresto de Nicolás Maduro. Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el TDA, Sinaloa y el Cartel de los Hombres para traer drogas y violencia mortales a nuestro país. Hasta ahora, la DEA ha capturado 30 toneladas de cocaína ligadas a Maduro y sus asociados con cerca de 7 toneladas ligadas a Maduro mismo, lo que representa una fuente principal de ingresos para los carteles mortales basados en Venezuela y México”, señalaron las entidades americanas.

Contexto: Gobierno de Estados Unidos anuncia recompensa de 50 millones de dólares por información que permita capturar a Nicolás Maduro

Actualmente, si se hiciera el cálculo con la tasa de cambio del 8 de agosto, un colombiano que recibiera la recompensa tendría en su cuenta 225 mil millones de pesos.

El aumento de la recompensa no es un gesto simbólico. Washington ha acusado a Nicolás Maduro de encabezar una red de narcotráfico transnacional, con vínculos con organizaciones como el Cartel de los Soles y supuestas alianzas con el grupo criminal conocido como el Tren de Aragua, así como presuntas conexiones con el Cartel de Sinaloa.

Anuncio sobre recompensa por captura de Nicolás Maduro
Anuncio sobre recompensa por captura de Nicolás Maduro. | Foto: X/@StateINL

El Departamento de Estado argumenta que Maduro ha utilizado el aparato del Estado venezolano para facilitar el tráfico de drogas, lavar dinero y operar con impunidad, mientras contribuye al caos en la región. Como respuesta, EE. UU. ha sancionado a funcionarios venezolanos, congelado activos y emitido una recompensa sin precedentes en América Latina.

Contexto: Régimen venezolano estalla tras aumento de recompensa por el arresto de Nicolás Maduro, la califica de “patética”

“La cocaína es a menudo tapada con fentanilo, dando como resultado la pérdida y la destrucción de cientos de vidas americanas. El DOJ ha capturado más de 700 millones de dólares ligados a Maduro, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y más. Sin embargo, el reino del terror de Maduro sigue. Es uno de los más grandes narcotraficantes del mundo y una amenaza a nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos doblado su recompensa a 50 millones de dólares. A través del liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y se mantendrá responsable por sus crímenes desesperados”, puntualizó la entidad.

