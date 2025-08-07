Mundo
Gobierno de Estados Unidos anuncia recompensa de 50 millones de dólares por información que permita capturar a Nicolás Maduro
La medida se anunció en una rueda de prensa.
El Gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.
La medida forma parte de una intensificación de los esfuerzos estadounidenses para presionar al régimen chavista, al que acusan de corrupción, violaciones de derechos humanos y vínculos con el narcotráfico internacional.
Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025
El Departamento de Estado emitió un comunicado oficial donde reitera que Maduro ha sido imputado por la justicia estadounidense desde 2020, acusado de liderar una organización criminal conocida como el “Cartel de los Soles”, que presuntamente ha introducido toneladas de cocaína en territorio estadounidense.
En desarrollo....