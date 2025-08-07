Suscribirse

Gobierno de Estados Unidos anuncia recompensa de 50 millones de dólares por información que permita capturar a Nicolás Maduro

La medida se anunció en una rueda de prensa.

Redacción Semana
7 de agosto de 2025, 11:11 p. m.
Nicolás Maduro junto a la constitución de Venezuela.
Nicolás Maduro es buscado por el gobierno norteamericano. | Foto: Getty Images

El Gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

La medida forma parte de una intensificación de los esfuerzos estadounidenses para presionar al régimen chavista, al que acusan de corrupción, violaciones de derechos humanos y vínculos con el narcotráfico internacional.

El Departamento de Estado emitió un comunicado oficial donde reitera que Maduro ha sido imputado por la justicia estadounidense desde 2020, acusado de liderar una organización criminal conocida como el “Cartel de los Soles”, que presuntamente ha introducido toneladas de cocaína en territorio estadounidense.

En desarrollo....

