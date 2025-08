Nicolás Maduro acusa, de nuevo, a Juan Manuel Santos por supuesto atentado en su contra: “Lo ideó, lo monitoreó, lo financió”

En 2021, el fiscal Saab anunció que dos funcionarios del Sebin fueron condenados por delitos como homicidio culposo, negligencia y favorecimiento de fuga agravada. No obstante, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció recientemente que ambos agentes ya fueron liberados.

“Colombia puede ser muchísimo más de lo que está haciendo, porque no está haciendo nada frente a Venezuela”: Juan Manuel Santos

Contexto: “Colombia puede ser muchísimo más de lo que está haciendo, porque no está haciendo nada frente a Venezuela”: Juan Manuel Santos

Durante su intervención este lunes, Maduro volvió a calificar la resistencia de su régimen como una “victoria” frente a lo que llamó “terrorismo” e “invasiones”. “En estos siete años lo que hemos hecho es perseverar con valentía, con patriotismo y nuestro país ha salido adelante, como el ave fénix hemos resurgido de las cenizas”, dijo. Y añadió: “No pudieron con el terrorismo, no pudieron con los llamados a invasión, no pudieron con la guerra económica, no pudieron ayer ni podrán jamás”.