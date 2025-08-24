Suscribirse

Estados Unidos

El arsenal que Trump movilizó al Caribe: este es el poder de guerra de los buques de EE. UU. frente a Venezuela

La presencia militar de Estados Unidos pretende combatir los grupos de narcotráfico en el continente americano.

Paula Malala París Núñez

Paula Malala París Núñez

25 de agosto de 2025, 1:48 a. m.
.
Detrás del envío de los buques para combatir cárteles, EE. UU. podría estar intensificando su presión a Nicolás Maduro. | Foto: Fotomontaje SEMANA

La administración de Donald Trump ha desplegado numerosos buques de guerra, además de efectivos militares a América Latina y el Caribe. La finalidad de la densa presencia militar en el hemisferio sur del continente es luchar en contra de los carteles de droga que dominan el territorio.

Este fin de semana, la Marina estadounidense confirmó el envío de tres destructores de misiles guiados Arleigh Burke; el grupo anfibio Iwo Jima, con al menos 4.500 marineros; y el reposicionamiento de la unidad Expedicionaria de Marines #22, es decir, 22.000 marines, de acuerdo con un reportaje de The New York Times.

La fuerza militar de Estados Unidos ha ganado terreno en Latinoamérica durante esta semana. Al mismo tiempo, las tensiones en Venezuela se han avivado, pues Donald Trump, además, estableció una recompensa de 50 millones de dólares por el dictador Nicolás Maduro.

Contexto: ¿Por qué Estados Unidos despliega buques de guerra y miles de militares cerca de Venezuela?

Su acercamiento al país sudamericano podría indicar que está pisándole los talones a Maduro, mientras que impone su poder sobre los grupos armados.

Funcionarios del Pentágono también han asegurado que se va a desplegar un submarino de propulsión nuclear y un crucero misilístico en aguas del Caribe, según un reportaje de CNN.

Buque de transporte anfibio USS San Antonio (LPD 17), buque de desembarco anfibio USS Carter Hall (LSD 50) y buque de asalto anfibio USS Kearsarge (LHD 3), ambos pertenecientes al Grupo Anfibio Listo Kearsarge de la 26.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina (26.ª MEU), Océano Atlántico, 2013.
Buque de transporte anfibio USS San Antonio (LPD 17), buque de desembarco anfibio USS Carter Hall (LSD 50) y buque de asalto anfibio USS Kearsarge (LHD 3), ambos pertenecientes al Grupo Anfibio Listo Kearsarge de la 26.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina (26.ª MEU), Océano Atlántico, 2013. | Foto: Getty Images

“El presidente Trump ha sido muy claro y consecuente. Está dispuesto a utilizar todos los recursos de su poder para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”, sentenció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el pasado lunes.

Contexto: Iniciaron las operaciones de buques militares enviados por EE. UU. a Suramérica: incautaron 560 kilos de cocaína

Y recalcó que Estados Unidos sostiene que Maduro “no es un presidente legítimo”.

Los buques que envió Trump tienen la misión de cargar, transportar y desembarcar tropas, al tiempo que ofrecen apoyo militar en las operaciones, trasladar a unos 1.000 soldados, más de mil miembros de la tripulación, y transportar al menos 30 aeronaves —incluyendo helicópteros y aviones de guerra—.

Ante la situación, el venezolano lanzó el pasado martes que: “Ningún imperio va a tocar el suelo sagrado de Venezuela”.

Los Arleigh Burke tienen la capacidad de operar tanto de manera independiente como siendo parte de Grupos de Ataque de Portaaviones, Grupos de Acción de Superficie y Grupos de Ataque Expedicionarios.
Los Arleigh Burke tienen la capacidad de operar tanto de manera independiente como siendo parte de Grupos de Ataque de Portaaviones, Grupos de Acción de Superficie y Grupos de Ataque Expedicionarios. | Foto: AFP

“Que el mundo lo sepa, que lo sepan los imperios: Venezuela hoy más que nunca tiene con qué”, sostuvo ante la prensa el miércoles, mientras que el país norteamericano redobla su presión.

El mes pasado, el presidente Trump firmó una directiva que le da luz verde al Pentágono para usar su fuerza en contra de los carteles de droga latinoamericanos, a los cuales señaló de “terroristas”, según NYT. Para complementar sus planes, Trump indicó que Maduro es el líder de las bandas criminales de Venezuela.

Lo anterior podría dar vía libre a Estados Unidos para ejercer su fuerza en contra del dictador.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así avanza hacia el Atlántico la tormenta tropical Fernand

2. Trump enviaría Guardia Nacional a esta importante ciudad para “limpiar” el crimen y desata choque con gobernadores

3. Procuraduría indagará presunta participación en política de funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Antioquia

4. Cadenas de comida, como McDonald’s y Starbucks, deberán cambiar sus menús de acuerdo a nueva ley

5. Así quedó la tabla de posiciones luego del América vs. Atlético Nacional; los escarlatas se hunden y Millonarios revive

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosVenezuelaTrump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.