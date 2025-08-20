¿Por qué Estados Unidos despliega buques de guerra y miles de militares cerca de Venezuela?

La arremetida de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro ha escalado en los últimos días, desde que la Casa Blanca publicó una histórica recompensa por la captura del venezolano.

Ahora, tres vehículos marítimos destructores con misiles guiados Aeigs se están aproximando a la costa caribe de Venezuela, con el fin de combatir a carteles de droga latinoamericanos.

En este caso, Estados Unidos acusa a Maduro y varios miembros de su gabinete como líderes del cartel de los Soles.

El destructor USS Gravely (DDG 107), uno de los buques de Estados Unidos desplegados cerca de Venezuela, cuya función principal es la defensa aérea, pero también puede llevar a cabo misiones antisubmarinas y de ataque a tierra. | Foto: Associated Press

El sucesor de Hugo Chávez fue imputado en un tribunal federal de Nueva York en 2020, durante la primera presidencia de Trump, por cargos federales de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína.

Un funcionario de la administración Trump le mencionó a Associated Press que se espera que los navíos USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson lleguen pronto.

Ahora bien, USNI News reporta que el USS Iwo Jima ARG debió regresar a la estación de Norfolk, Virginia, por precaución con el Huracán Erin.

Este despliegue militar estadounidense es el mayor en Latinoamérica desde la invasión a Panamá en 1989, para contrarrestar la dictadura de Manuel Noriega, quien había declarado estado de guerra contra Estados Unidos.

Por su parte, el Departamento de Defensa confirmó que “los recursos militares se han asignado a la región para apoyar las iniciativas antinarcóticos”.

La guerra de Trump contra el narcotráfico en la región

El mandatario republicano ha dado la orden para utilizar el ejército estadounidense en función de accionar contra los carteles que mueven fentanilo y otras drogas ilícitas a varias ciudades de Estados Unidos.

Trump les dio la categoría de “organizaciones terroristas extranjeras” al Tren de Aragua y siete grupos de Centroamérica.

Nicolás Maduro y Donald Trump | Foto: AFP

Este es un nuevo enfoque en la política de seguridad de EE. UU., ya que este rubro solo se otorgaba a grupos como el Estado Islámico o Al Qaeda, por razones distintas que atacar a grupos criminales de narcotráfico.

En la frontera sur, Trump ha presionado a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, para una mayor cooperación en cuestiones de seguridad.

En consecuencia, Estados Unidos está dispuesto a “usar todo su poderío militar” para combatir el narcotráfico en Venezuela.

La tensión está al rojo vivo por las respuestas escaladas de Maduro y Diosdado Cabello, quienes aseguran que armarán millones de obreros para defender la soberanía de su país.