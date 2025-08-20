Así es la flota militar que Estados Unidos envió hacia Venezuela y que aterra al régimen de Nicolás Maduro

En medio de una ofensiva contra el narcotráfico y los grupos armados vinculados al régimen de Nicolás Maduro, Estados Unidos desplegó un Expeditionary Strike Group (ESG) con una capacidad militar pocas veces vista en la región. Se trata de una fuerza naval, aérea y terrestre que combina destructores, buques anfibios, submarinos y más de 2.000 marines listos para operaciones expedicionarias.

Washington ha justificado la operación como parte de su estrategia para frenar el avance de organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, que fue catalogado como grupo “narcoterrorista”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Maduro como una “organización criminal” y anunció la duplicación de la recompensa por el dictador venezolano, que ya asciende a 50 millones de dólares. Mientras que la dictadura reaccionó movilizando a 4,5 millones de milicianos, denunciando lo que calificó de “amenaza imperialista”.

USS Sampson de la armada de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Consultado por SEMANA, el experto militar Erich Saumeth explica que en el centro del despliegue se encuentran tres destructores de la clase Arleigh Burke (DDG-51 Flight IIA): el USS Sampson (DDG-102), el USS Gravely (DDG-107) y el USS Jason Dunham (DDG-109).

Cada uno es una plataforma de combate de última generación equipada con el sistema AEGIS y su radar AN/SPY-1D(V), especializado en la defensa antiaérea y contra misiles balísticos. Portan misiles Tomahawk capaces de golpear con precisión objetivos en tierra a más de 1.600 kilómetros de distancia, además de sistemas antisubmarinos y defensa cercana con cañones Phalanx CIWS.

En conjunto, proporcionan un paraguas defensivo y un poder ofensivo que puede inclinar cualquier escenario militar en el Caribe.

El componente anfibio lo encabeza el USS Iwo Jima (LHD-7), un portahelicópteros de la clase Wasp con capacidad para operar aeronaves de despegue corto y aterrizaje vertical como el F-35B Lightning II, además de helicópteros de ataque AH-1Z Viper, utilitarios UH-1Y Venom, pesados CH-53E/K y aeronaves de transporte MV-22 Osprey.

Junto al Iwo Jima navegan el USS San Antonio (LPD-17) y el USS Fort Lauderdale (LPD-28), buques diseñados para transportar tropas, vehículos blindados y proyectar lanchas de desembarco. Estos tres navíos conforman un Amphibious Ready Group (ARG) capaz de establecer una cabeza de playa en territorio hostil y sostener operaciones prolongadas.

Avión espía P-8. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La fuerza terrestre desplegada corresponde a la 22nd Marine Expeditionary Unit (22nd MEU), integrada por unos 2.200 marines. Esta unidad combina infantería reforzada con blindados ligeros y artillería, un escuadrón aéreo embarcado y un componente logístico completo.

En palabras del analista militar Erich Saumeth, se trata de una fuerza de reacción rápida diseñada para operar en cualquier escenario: desde desembarcos anfibios hasta estabilización de territorios o combate directo.

El despliegue se completa con un submarino nuclear de ataque, probablemente de la clase Virginia o Los Angeles, equipado con torpedos y misiles Tomahawk, capaz de operar sin ser detectado en aguas caribeñas. Su presencia añade un factor de disuasión estratégica contra cualquier intento de respuesta militar venezolana.

Según Estados Unidos, se trata de buques de guerra para combatir amenazas de drogas | Foto: Fotomontaje SEMANA

A esto se suma un P-8A Poseidon, aeronave de patrulla marítima con sensores de largo alcance y capacidad antisubmarina, que garantiza el control absoluto del espacio marítimo.