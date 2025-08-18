Gobierno Trump despliega buques de guerra cerca de Venezuela, asegura Reuters

El gobierno de Estados Unidos podría estar realizando este lunes en la noche una de las operaciones de mayor envergadura contra el régimen de Nicolás Maduro.

La información fue publicada por la agencia de noticias Reuters, que asegura tener dos fuentes que sostienen que “tres destructores estadounidenses con misiles guiados Aegis llegarán a las costas de Venezuela en las próximas 36 horas, como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos”.

“El presidente Donald Trump ha querido utilizar las fuerzas armadas para perseguir a las bandas de narcotraficantes latinoamericanas que han sido designadas como organizaciones terroristas globales”, agrega el medio.

“¿Que hará el tirano Nicolás Maduro cuando lleguen los 3 buques destructores de Estados Unidos a las costas de Venezuela? Nicolás, bufón lárgate a Cuba antes que sea demasiado tarde”, asegura el representante republicano Carlos A. Gimenez.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este lunes el despliegue de 4,5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Estados Unidos, que elevó la recompensa por información que conduzca a su captura y lanzó una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.

“Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas”, dijo Maduro en un acto transmitido por la TV, al ordenar “tareas” contra “la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias” de Estados Unidos contra Venezuela.

La agencia de noticias agrega en su informe que "otro funcionario estadounidense declaró a Reuters que, en total, se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe. El funcionario estadounidense, quien habló bajo condición de anonimato, indicó que el compromiso adicional de activos militares en la región en general incluiría varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque. El funcionario indicó que el proceso duraría varios meses y que el plan era que operaran en espacio aéreo y aguas internacionales. Los activos navales pueden utilizarse no solo para realizar operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se toma la decisión, añadió el funcionario".

En una entrevista con SEMANA, el congresista Bernie Moreno había dicho: “Creo que Maduro no acabará al final de este año. Estamos en el final de la tiranía de Maduro en Venezuela. Cuando acabe Maduro, Venezuela va a tener un futuro brillante”.

Moreno agregó: "Nicolás Maduro, que no es un presidente legítimo, es un corrupto, narcotraficante y terrorista. El pueblo de Venezuela debe acabar con Maduro. Nosotros, en Estados Unidos, tenemos un premio de 50 millones de dólares para la captura de Maduro. Con el presidente Petro debemos dialogar para definir qué podemos hacer en conjunto durante los últimos 12 meses de su gobierno. Obviamente, tenemos que reconocer que la relación no es lo que era, y eso es desafortunado".