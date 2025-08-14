Mundo
Estados Unidos despliega fuerza militar en el Caribe para enfrentar a carteles, incluyendo al vinculado con Nicolás Maduro
Un informe exclusivo de Reuters cuenta que Washington busca “enfrentar las amenazas de los carteles de la droga latinoamericanos”.
Según informó la agencia de noticias Reuters, citando a fuentes en el Pentágono, el Gobierno de los Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe. Se entiende que la orden es con el fin de enfrentar las amenazas de los carteles de la droga latinoamericanos, esto tras la tipificación de distintos grupos narcotraficantes como organizaciones terroristas.
“Las fuentes tenían pocos detalles de la operación, pero el presidente Donald Trump ha querido usar las fuerzas armadas para perseguir a las bandas de narcotraficantes latinoamericanas designadas como organizaciones terroristas globales. Se le había ordenado al Pentágono que preparara opciones”, dice la agencia de noticias.
Información en desarrollo...