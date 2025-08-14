Según informó la agencia de noticias Reuters, citando a fuentes en el Pentágono, el Gobierno de los Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe. Se entiende que la orden es con el fin de enfrentar las amenazas de los carteles de la droga latinoamericanos, esto tras la tipificación de distintos grupos narcotraficantes como organizaciones terroristas.