Suscribirse

Mundo

Estados Unidos despliega fuerza militar en el Caribe para enfrentar a carteles, incluyendo al vinculado con Nicolás Maduro

Un informe exclusivo de Reuters cuenta que Washington busca “enfrentar las amenazas de los carteles de la droga latinoamericanos”.

Redacción Mundo
14 de agosto de 2025, 2:06 p. m.
Buque Armada de Estados Unidos (Photo by Muhammed Semih Ugurlu/Anadolu via Getty Images)
Buque de la Armada de Estados Unidos. | Foto: Anadolu via Getty Images

Según informó la agencia de noticias Reuters, citando a fuentes en el Pentágono, el Gobierno de los Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe. Se entiende que la orden es con el fin de enfrentar las amenazas de los carteles de la droga latinoamericanos, esto tras la tipificación de distintos grupos narcotraficantes como organizaciones terroristas.

“Las fuentes tenían pocos detalles de la operación, pero el presidente Donald Trump ha querido usar las fuerzas armadas para perseguir a las bandas de narcotraficantes latinoamericanas designadas como organizaciones terroristas globales. Se le había ordenado al Pentágono que preparara opciones”, dice la agencia de noticias.

Información en desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Reapareció hombre que supuestamente le disparó a Juan Felipe Rincón, hijo del exinspector de la Policía: “Yo sí claramente sé quién fue”

2. Estados Unidos despliega fuerza militar en el Caribe para enfrentar a carteles, incluyendo al vinculado con Nicolás Maduro

3. Tiembla Nairo Quintana: Movistar alista última decisión para la Vuelta España 2025

4. Horóscopo del Niño Prodigio para el jueves 14 de agosto de 2025: advertencias y sorpresas para los signos

5. Críticos reaccionan ante Trump: denuncian violación de derechos humanos tras desplazar a personas sin hogar de Washington D. C.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosNicolás MaduroVenezuelaDonald TrumpCartel de los soles

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.