Diosdado Cabello denuncia que John McNamara, encargado de Negocios de EE. UU., está “conspirando contra Petro y contra Venezuela”

Durante una intervención en un discurso el día de ayer, Diosdado Cabello, la mano derecha del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, denunció al encargado de Negocios de la embajada de los Estados Unidos en Colombia, John McNamara, de estar “conspirando contra Petro y contra Venezuela”.

Según leyó el ministro del Interior y Justicia del régimen venezolano, “la sentencia de Uribe y la muerte de Miguel Uribe Turbay van a precipitar algunos planes en Colombia y otros aquí en Venezuela (...) recuerda que yo te advertí sobre el ‘McNaloco’, quien anda conspirando abiertamente contra Petro y nuestro país”, manifestó.

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello denuncia que el embajador estadounidense John McNamara "está conspirando contra Petro y contra Venezuela" desde Colombia https://t.co/VvUtb9ONEy pic.twitter.com/eLQ09DoLDY — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 14, 2025

El funcionario del régimen también se manifestó contra el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, al asegurar que el alto funcionario buscan derrocar a Nicolás Maduro, con la misión de tener el aval del mandatario norteamericano para las próximas elecciones del 2028, ya sea de candidato a la presidencia o a la vicepresidencia de la Casa Blanca.

Marco Rubio y Diosdado Cabello | Foto: Getty

“En el ínterin, ya tienen hasta un departamento para diseñar falsos positivos (...) vienen por una guerra de desgaste en contra de nuestro pueblo, mientras intentan seducir a nuestros militares, ofreciéndoles villas y castillos”, asegura el funcionario de la dictadura.

Luego se fue contra la oposición venezolana. “Los inventadores también andan sueltos y andan haciendo dibujos libres, personajillos oscuros de la politiquería opositora venezolana que juegan a ser superhéroes queriendo armar una historia que seguramente terminará en fracaso. Desde el exterior y dentro de Venezuela, son varios grupos que creen que pueden impulsar acciones paramilitares; lo que ellos no imaginan es que están más que rodeados”, dijo.

“Porque Christopher Landau y el señor McNamara serán los nuevos acosadores de nuestra patria. Pobrecitos, dan lástima, son diplomáticos de tercera, peones del establishment, que se arrastran para ver si pueden ascender”, dijo el funcionario de la dictadura.

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro | Foto: Getty Images

Posteriormente, la mano derecha de Nicolás Maduro se burló del aumento de la recompensa contra el dictador venezolano, que pasó de 25 millones de dólares a 50, siendo esta la mayor cantidad que el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido jamás por un criminal, duplicando la que ofrecieron en su momento por Osama Bin Laden.

Diosdado Cabello dice que le molesta que su recompensa de $25 millones no la aumentaron como la del dictador Nicolás Maduro que subió a $50 millones#Veenzuela #EEUU #13Ago https://t.co/9YQfQCAe6C pic.twitter.com/erykrEFrHh — Jessica Vallenilla (@la_katuar) August 14, 2025