Diosdado Cabello denuncia que John McNamara, encargado de Negocios de EE. UU., está “conspirando contra Petro y contra Venezuela”

El funcionario de la dictadura venezolana también arremetió contra el secretario de Estado Marco Rubio y su subsecretario Christopher Landau.

Redacción Mundo
14 de agosto de 2025, 11:51 a. m.
Diosdado Cabello y John McNamara
Diosdado Cabello y John McNamara. | Foto: Getty Images / SEMANA

Durante una intervención en un discurso el día de ayer, Diosdado Cabello, la mano derecha del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, denunció al encargado de Negocios de la embajada de los Estados Unidos en Colombia, John McNamara, de estar “conspirando contra Petro y contra Venezuela”.

Según leyó el ministro del Interior y Justicia del régimen venezolano, “la sentencia de Uribe y la muerte de Miguel Uribe Turbay van a precipitar algunos planes en Colombia y otros aquí en Venezuela (...) recuerda que yo te advertí sobre el ‘McNaloco’, quien anda conspirando abiertamente contra Petro y nuestro país”, manifestó.

Contexto: EE. UU. confirma la incautación de jets, casas, joyas y efectivo vinculados a Maduro: “No es diferente a la mafia”

El funcionario del régimen también se manifestó contra el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, al asegurar que el alto funcionario buscan derrocar a Nicolás Maduro, con la misión de tener el aval del mandatario norteamericano para las próximas elecciones del 2028, ya sea de candidato a la presidencia o a la vicepresidencia de la Casa Blanca.

Marco Rubio y Diosdado Cabello
Marco Rubio y Diosdado Cabello | Foto: Getty

“En el ínterin, ya tienen hasta un departamento para diseñar falsos positivos (...) vienen por una guerra de desgaste en contra de nuestro pueblo, mientras intentan seducir a nuestros militares, ofreciéndoles villas y castillos”, asegura el funcionario de la dictadura.

Luego se fue contra la oposición venezolana. “Los inventadores también andan sueltos y andan haciendo dibujos libres, personajillos oscuros de la politiquería opositora venezolana que juegan a ser superhéroes queriendo armar una historia que seguramente terminará en fracaso. Desde el exterior y dentro de Venezuela, son varios grupos que creen que pueden impulsar acciones paramilitares; lo que ellos no imaginan es que están más que rodeados”, dijo.

Contexto: Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales

“Porque Christopher Landau y el señor McNamara serán los nuevos acosadores de nuestra patria. Pobrecitos, dan lástima, son diplomáticos de tercera, peones del establishment, que se arrastran para ver si pueden ascender”, dijo el funcionario de la dictadura.

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro
Diosdado Cabello y Nicolás Maduro | Foto: Getty Images

Posteriormente, la mano derecha de Nicolás Maduro se burló del aumento de la recompensa contra el dictador venezolano, que pasó de 25 millones de dólares a 50, siendo esta la mayor cantidad que el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido jamás por un criminal, duplicando la que ofrecieron en su momento por Osama Bin Laden.

“Yo tengo un reclamo, a mí no me aumentaron nada, me incomoda eso, me tiene pensativo. De verdad me pone a pensar, ¿qué hice mal?“, aseguró Cabello, quien mantiene una recompensa en su contra de 25 millones de dólares, la misma que Washington ofrece por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, a los dos los acusa de liderar, junto a Maduro, el Cartel de los Soles.

