EE. UU. confirma la incautación de jets, casas, joyas y efectivo vinculados a Maduro: “No es diferente a la mafia”

La fiscal Pam Bondi reveló en una entrevista que los activos suman 700 millones de dólares.

Redacción Mundo
13 de agosto de 2025, 4:11 p. m.
Pam Bondi y Nicolás Maduro
Pam Bondi y Nicolás Maduro | Foto: AFP

En una entrevista otorgada a Fox News, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, se refirió nuevamente al dictador venezolano, Nicolás Maduro, después de incrementar el valor de la recompensa por información que ayude a capturar al líder chavista.

En la entrevista, Bondi confirmó que Estados Unidos confiscó un gran número de activos vinculados a Maduro: “Estos activos incluyen dos multimillonarios jets, múltiples casas, una mansión en República Dominicana, múltiples casas en Florida, una granja de caballos, autos, nueve vehículos, creo; millones de dólares en joyas y efectivo”, dijo Bondi.

Se trata de activos que suman hasta 700 millones de dólares, según confirmó la fiscal general en conversación con Rachel Campos-Duffy, también aprovechó para hablar del régimen de Nicolás Maduro, “Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia”.

Bondi precisó que las investigaciones forman parte de un amplio operativo contra lo que Estados Unidos califica como “crimen organizado transnacional”, en el que se atribuye a Maduro y su círculo cercano, operaciones de narcotráfico y lavado de dinero.

De acuerdo con información proporcionada por organismos oficiales, se han inmovilizado activos por un valor superior a los 700 millones de dólares.

Asimismo, se ha llevado a cabo la confiscación de 30 toneladas de cocaína mezclada con fentanilo, de las cuales al menos siete toneladas tendrían una relación directa con el presidente de Venezuela y la red delictiva que encabeza.

“Activos relacionados con Maduro por más de 700 millones de dólares en total ya han sido incautados y su reino del terror continúa”, dijo Bondi en la entrevista con Fox News.

Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos
Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos | Foto: AP

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por “información que conduzca al arresto” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusa de colaborar con organizaciones de narcotráfico y de haber “estrangulado la democracia”.

“Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”, acusó la fiscal general Pam Bondi en un vídeo subido a su cuenta de la red social X.

Contexto: Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales

Bondi asegura que la cocaína suele estar mezclada con fentanilo, un opioide sintético que causa estragos en Estados Unidos.

En un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirma que desde 2020 “Maduro ha estrangulado la democracia y se ha aferrado al poder”.

Nicolás Maduro y Donald Trump
Nicolás Maduro y Donald Trump | Foto: AFP

“Afirmó haber ganado las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, pero no presentó ninguna prueba de ello”, añadió. Estados Unidos “no lo reconoce como presidente de Venezuela”, recalcó Rubio.

Con información de AFP*

