Maduro lanza amenaza directa a EE. UU. y aviva las tensiones: “No se atrevan”

A través de un discurso pronunciado en la noche del lunes, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó una dura amenaza hacia los Estados Unidos y al gobierno del presidente Donald Trump, esto en medio de las serias tensiones que el régimen de Miraflores mantiene con la Casa Blanca, luego que desde Washington se aumentara la recompensa por la captura del líder venezolano a 50 millones de dólares.

“Pero yo le digo a los imperialistas, le digo al pueblo, no se atrevan, ¡no se atrevan! Porque la respuesta podría ser el principio del final del imperialismo norteamericano. Dejen quieto a quien quieto está“, aseguró el dictador venezolano durante una intervención televisada.

🚨| URGENTE: El tirano narcoterrorista Nicolás Maduro entró en pánico y acaba de amenazar a Estados Unidos: "Le digo al imperialismo, le digo al pueblo, no se atrevan! No se atrevan... porque la respuesta podría ser el principio el fin del imperialismo norteamericano!" 🇻🇪🇺🇸 pic.twitter.com/KAVT389z8G — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 12, 2025

Posteriormente, continuó con su intervención contra el gobierno de los Estados Unidos y sus opositores dentro del territorio venezolano. “Soy un hombre de paz, pero soy un guerrero. Estoy comprometido desde más allá de la profundidad del alma, con un pueblo que jamás traicionaré”, dijo el líder del régimen, asegurando que tiene un compromiso con la conocida como Revolución Bolivariana, fundada por Hugo Chávez.

Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

“No es Maduro, es la fusión popular-militar-policial- indestructible, invencible, que estamos construyendo. Esta fuerza que hoy tiene la Revolución Bolivariana ha sido construida en los últimos 26 años”, manifestó el dictador en la noche del lunes, todo mientras los temores del régimen en Venezuela siguen aumentando con el pasar de los días.

Como parte de esto, el ministro de Defensa de la dictadura en Venezuela, Vladimir Padrino López, quien también es buscado por los Estados Unidos, anunció la activación de “146 despliegues en todo el territorio nacional, en el marco de la Operación Escudo Bolivariano, para darle continuidad, porque estamos hablando de una guerra impuesta sobre Venezuela, ahora marcada por la tecnología”, dijo.

Nicolás Maduro y Donald Trump | Foto: AFP

Diosdado Cabello, el tercer hombre por el cual Estados Unidos ofrece una recompensa millonaria, y quien se desempeña con el cargo de ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informó el hallazgo de un gran cargamento de explosivos, aunque no especificó la cantidad, por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional que serían utilizados “por grupos terroristas contra la estabilidad del país”.