Durante el “Plan Vacacional Comunitario Venezuela Ríe 2025″, Nicolás Maduro habló por primera vez después de que Estados Unidos duplicó el valor en la recompensa por información que dé con su captura.

El gobierno estadounidense aumentó a 50 millones de dólares la recompensa que ha llamado la atención de la comunidad internacional y del propio chavismo, quien se encuentra en constante vigilancia por parte de las autoridades norteamericanas.

“La vida no puede ser para estar amenazando a los demás, para estar amenazando a los países, para estar creando guerras en todos lados. La vida tiene que ser para el bien, como enseñó Bolívar, como Cristo Redentor nos lo dice diariamente, hacer el bien para recibir el bien”, dijo Maduro.

“Quien se mete con Maduro y con Venezuela se seca, se seca por siempre y para siempre a la corta o a la larga”, agregó.

El narco dictador venezolano aparece asustado en video y dice estar ‘bendecido’, además, sentencia que quien se meta con él ‘se seca’.pic.twitter.com/POmoEk7Rk8 — Guillo (@codiguillos) August 8, 2025

El dictador venezolano aprovechó para arremeter contra Estados Unidos por “hacer famosa” la banda criminal el Tren de Aragua y aseguró que estaba “derrotada”, “derrotamos aquí a todas las bandas criminales, incluyendo a la que los gringos convirtieron en famosa, en su cuento de Hollywood (...) derrotadas, desmanteladas de Venezuela”, dijo.

Maduro informó que había hablado con Diosdado Cabello sobre las “últimas noticias” de la “derecha fascista” y “de ese triángulo perverso que ha armado el imperialismo contra Venezuela, que es el contrabando, el narcotráfico colombiano y de la mafia albanesa ecuatoriana”.

“¿Quién quiere guerra, quién quiere violencia, entre venezolanos? La ultraderecha fascista”, dijo Maduro.

Nicolás Maduro también se refirió al Tren de Aragua | Foto: GETTY IMAGES

El líder chavista también culpó a María Corina Machado por “conspiración”, mientras contaba al público que el domingo pasado “planeaban” cometer un atentado con una bomba para “matar gente en una plaza pública”.

En el evento público, Maduro aseguró que era un hombre del pueblo y que no aspiraba a ser “magnate”, “no soy multimillonario ni quiero serlo, no tengo bienes de ningún tipo, ni los quiero tener, lo único que tengo es el amor del pueblo”, aseveró.

En febrero designó como organizaciones “terroristas globales” a ocho grupos del crimen organizado de América Latina, incluido el mexicano cártel de Sinaloa, el venezolano Tren de Aragua y la pandilla MS-13. En julio añadió a la lista el Cártel de los Soles, liderado, según Washington, por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Latinoamérica tiene muchos cárteles, tienen mucho tráfico de drogas, así que, ya saben, queremos proteger nuestro país. Tenemos que protegerlo”, declaró Trump a una periodista que le preguntó en la Casa Blanca si cree que vale la pena enviar a militares a combatir los cárteles de la droga latinoamericanos.

Trump lidera una diplomacia agresiva contra los cárteles | Foto: GETTY Y X/@CitlaCarvajaI

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por “información que conduzca al arresto” de Nicolás Maduro, a quien acusa de colaborar con organizaciones de narcotráfico y de haber “estrangulado la democracia”.

“Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”, acusó la fiscal general Pam Bondi en un vídeo subido a su cuenta de la red social X.