Suscribirse

Política

Petro salió en defensa de Maduro tras millonaria recompensa por su captura: “Nos ha ayudado”

Estados Unidos ofreció 50 millones de dólares por información que dé con la captura del dictador venezolano.

Redacción Semana
9 de agosto de 2025, 2:38 p. m.
.
El gobierno norteamericano duplicó la recompensa contra el dictador venezolano | Foto: Fotomontaje SEMANA

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó un mensaje en sus redes sociales refiriéndose a la millonaria recompensa que ofreció Estados Unidos por información que ayude a capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro.

“La justicia debe ser independiente del gobierno, desde Alaska hasta la Patagonia. No estoy de acuerdo con que se derrame sangre latinoamericana por imposición. Venezuela y Maduro nos han ayudado a derrotar el narcotráfico en la frontera con decisión”, dijo Petro en su cuenta de X.

Mensaje emitido por el mandatario colombiano
Mensaje emitido por el mandatario colombiano | Foto: X/@petrogustavo

El mensaje del mandatario colombiano estuvo acompañado de una publicación de una entrevista realizada por Noticias Caracol a Rodrigo Uprimny, académico e investigador de Dejusticia, quien aseguró que la nueva medida de Trump, que ordena al ejército combatir los cárteles latinoamericanos, es una “injerencia imperialista en Colombia”.

Más tarde, Petro volvió a usar sus redes sociales para hablar del tema y se mostró de acuerdo con la “política antinarcotraficante” de Trump, pero criticó el bloqueo a Venezuela.

Lo más leído

1. En video quedó cómo policías de la “banda del CAI” se repartían, en la estación de Puente Aranda, el dinero de sobornos recibidos en el turno
2. Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales
3. Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo

“Estoy de acuerdo con ella, sobre la base del respeto a la soberanía nacional“, dijo Petro y agregó: ”Quitar bloqueos debilita el narcotráfico. En relación con Venezuela, he recibido apoyo de Maduro y el general Padrino para derrotar a los grupos narcotraficantes de la frontera con ese país. El apoyo ha sido contundente y debe continuar”.

Horas antes, durante una actividad celebrada en la ciudad de Córdoba, Petro advirtió que la disposición adoptada por el mandatario estadounidense, de usar nuevas medidas contra bandas criminales en la región, podría abrir la posibilidad de que Colombia fuera objeto de un bombardeo.

Además, el presidente subrayó la importancia inmediata de tratar este asunto de manera prioritaria en un debate a nivel nacional.

“Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear y nos toca pensar: capitán, ¿qué vamos a hacer? Porque entonces él va a venir a bombardear Colombia. No lo hacemos nosotros, porque ya mataban los niños debajo de las bombas, y ahora va a venir él. Un problema de discusión nacional”, afirmó el mandatario colombiano.

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que facilite el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, elevando así la cifra de 25 millones de dólares anunciada a principios de este año.

Contexto: Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales

“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa histórica de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”, dijo la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, en un vídeo difundido en su cuenta de la red social X.

La fiscal aseguró que “bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará a la justicia y será responsable de sus despreciables crímenes”.

“Queremos proteger nuestro país”, dijo el presidente Donald Trump, quien, según medios estadounidenses, ordenó a las fuerzas armadas combatir los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones “terroristas” globales.

Anuncio sobre recompensa por captura de Nicolás Maduro
Anuncio sobre recompensa por captura de Nicolás Maduro | Foto: X/@StateINL

The New York Times, citando a fuentes anónimas, asegura que el presidente ha ordenado al Pentágono que comience a usar la fuerza militar contra los cárteles designados como organizaciones terroristas.

A finales de febrero, la Casa Blanca amenazó con “abrir las puertas del infierno” contra los cárteles para garantizar la seguridad en la frontera con México, pero este país descarta una invasión.

Con información de AFP*

Encuentra aquí lo último en Semana

1. En video quedó cómo policías de la “banda del CAI” se repartían, en la estación de Puente Aranda, el dinero de sobornos recibidos en el turno

2. Despachan a jugador colombiano en Inglaterra: no va más y tiene que buscar equipo

3. Sheinbaum sobre decreto de Trump: “México no aceptaría la participación de fuerzas militares en nuestro territorio”

4. Técnico de gigante del FPC mete miedo: afirmó que va por los títulos de Liga y Copa BetPlay

5. Alcaldesa de Chapinero responde por polémico contrato de cinco motos de policía: “No hubo desembolso de dinero”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás MaduroGustavo Petro

Noticias Destacadas

Seguro de mascotas

Mascotas tendrían que cumplir nuevo requisito en Colombia: evitaría que se pierdan

Redacción Semana
.

Petro salió en defensa de Maduro tras millonaria recompensa por su captura: “Nos ha ayudado”

Redacción Semana
Rosa Yolanda Villavicencio viceministra de Relaciones Exteriores

Con publicación de su hoja de vida, la polémica Rosa Villavicencio es ratificada como canciller de Colombia

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.