MUNDO

Régimen de Maduro ordena desplegar 4.5 millones de milicianos armados tras amenaza de cargueros norteamericanos

El líder chavista también pidió armar a colectivos campesinos y obreros.

Redacción Mundo
19 de agosto de 2025, 11:47 a. m.
Nicolás Maduro y Donald Trump
Nicolás Maduro y Donald Trump | Foto: AFP

En medio del reciente despliegue de buques militares en el Caribe por parte de Estados Unidos, Nicolás Maduro volvió a referirse a la situación y pidió a las milicias venezolanas desplegarse en todo el territorio nacional para “defender a Venezuela”.

“Desplegar toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores, establecer la capacidad de la milicia nacional bolivariana en todos los territorios del país” dijo Maduro, asegurando que la milicia tiene dos componentes: el territorial y los cuerpos de combatientes.

“Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4 millones 500 mil milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, armadas y activadas”, aseveró el dictador venezolano.

.
Nicolás Maduro respondió a Estados Unidos. | Foto: Fotomontaje SEMANA

También, el líder chavista pidió seguir trabajando en la activación de milicias campesinas con la “nueva unión nacional campesina y de las milicias obreras con los cuerpos de combatientes obreros en todas las fábricas y centros de trabajo del país”.

Según informó Reuters, tres destructores estadounidenses con misiles guiados Aegis llegarán a la costa de Venezuela en las próximas 36 horas como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, según fuentes consultadas por el medio.

“El presidente Donald Trump ha querido utilizar las fuerzas militares para perseguir a las bandas de narcotraficantes latinoamericanas que han sido designadas como organizaciones terroristas globales” dice el artículo.

Un representante del gobierno de Estados Unidos señaló a Reuters que, en conjunto, se prevé la participación de unos 4.000 marinos y miembros de la Infantería de Marina en las operaciones impulsadas por la administración Trump en el sur del Caribe.

“Es fácil atacar a Maduro y a la revolución, gracias, de antemano gracias, pero tu debilidad no será mi debilidad, porque yo no soy chantajeable, yo lo que voy es Pa’lante y hay mucho cobarde escondido y disfrazado que no es capaz de decirme las cosas en la cara”, dijo Maduro tras anunciar el despliegue de milicias.

Contexto: Gobierno Trump despliega buques de guerra cerca de Venezuela, asegura Reuters

Maduro aseguró que seguirá defendiendo los mares los cielos y la tierra de Venezuela y aseguró que se trata de una amenaza “insólita y extraña del imperio”, esto después de que Donald Trump asegurara que seguirá combatiendo a los cárteles de la droga como parte de un amplio esfuerzo para seguirse la frontera.

En el mes de febrero, el gobierno de Trump catalogó al Cártel de Sinaloa en México, junto con otras redes de narcotráfico y la agrupación criminal venezolana conocida como Tren de Aragua, como organizaciones terroristas internacionales.

.
Reuters asegura que se trataría de buques de guerra para combatir amenazas de drogas | Foto: Fotomontaje SEMANA

Paralelamente, reforzó la implementación de políticas migratorias dirigidas a presuntos integrantes de pandillas.

