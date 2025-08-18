Suscribirse

“Nicolás, bufón lárgate a Cuba antes que sea demasiado tarde”: congresista norteamericano tras noticia sobre buques rumbo a Venezuela

El parlamentario Carlos Giménez publicó un duro mensaje tras la publicación de Reuters.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 2:16 a. m.
Nicolás Maduro respondió a Estados Unidos. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Este lunes, Reuters publicó que tres buques de guerra de los Estados Unidos avanzaban haciala frontera en Venezuela. La agencia de noticias asegura que “tres destructores estadounidenses con misiles guiados Aegis llegarán a las costas de Venezuela en las próximas 36 horas, como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos”.

Frente a esto, el representante republicano Carlos Giménez reaccionó: “¿Qué hará el tirano Nicolás Maduro cuando lleguen los 3 buques destructores de Estados Unidos a las costas de Venezuela? Nicolás, bufón lárgate a Cuba antes que sea demasiado tarde”.

Contexto: El senador republicano Bernie Moreno habló con SEMANA y lanzó una advertencia: “Estamos en el final de la tiranía de Nicolás Maduro”

El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció, por su parte, este lunes el despliegue de 4,5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Estados Unidos que elevó la recompensa por información que conduzca a su captura y lanzó una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.

Las declaraciones se producen luego que la administración del presidente Donald Trump aumentara a 50 millones la recompensa por “información que conduzca al arresto” de Maduro, acusado por la justicia de Estados Unidos de supuestos vínculos con el narcotráfico.

El presidente Donald Trump grita a los periodistas mientras observa el terreno desde la azotea sobre la columnata que da al Ala Oeste de la Casa Blanca, el martes 5 de agosto de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)
Tres destructores estadounidenses con misiles guiados Aegis llegarán a las costas de Venezuela en las próximas 36 horas, según Reuters | Foto: AP

“Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas”, dijo Maduro en un acto transmitido por la TV, al ordenar “tareas” contra “la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias” de Estados Unidos contra Venezuela.

La Milicia, integrada por unos 5 millones de reservistas, según cifras oficiales, fue creada por el expresidente Hugo Chávez. Más tarde pasó a ser parte de uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Aunque evitó referirse abiertamente a la recompensa anunciada el 7 de agosto por la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, y al despliegue militar en aguas del mar Caribe, Maduro agradeció las expresiones de apoyo ante lo que tachó de “refrito podrido” de amenazas.

Maduro se reúne con Putin y anticipa "impulso nuevo" en relaciones con Rusia
“Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas”. (Photo by Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP) | Foto: AFP

Los primeros que salieron adelante a manifestar su solidaridad y su apoyo con este presidente obrero que está aquí son los militares de esta patria, salieron adelante con sus fusiles, con sus misiles, sus tanques, sus aviones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, salieron a la vanguardia”, celebró Maduro.

Contexto: Gobierno Trump despliega buques de guerra cerca de Venezuela, asegura Reuters

Maduro pidió a las bases políticas de su gobierno avanzar en la conformación de las milicias campesinas y obreras “en todas las fábricas”.

“¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela”, dijo. “Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria”, remarcó Maduro.

*Con información de AFP

Nicolás MaduroDonald Trump

