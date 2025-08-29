Suscribirse

Mundo

Video: Militares venezolanos juran lealtad a Nicolás Maduro y dicen que “darían su vida por él”

El líder militar coronel Ramos Salazar aseguró que los venezolanos están “asediados por imperios más genocidas en la historia de la humanidad”.

Redacción Mundo
29 de agosto de 2025, 11:51 a. m.
Venezuela se prepara para la defensa y activa su milicia ante despliegue militar de EE. UU.
Venezuela se prepara para la defensa y activa su milicia ante despliegue militar de EE. UU. | Foto: Montaje El País: AFP

En medio de la creciente tensión con Estados Unidos y del despliegue de buques de guerra en el Caribe, un nuevo gesto de respaldo militar a Nicolás Maduro quedó registrado en video este jueves. Durante un acto oficial, el coronel Ramos Salazar, jefe de Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Bolivariana de Venezuela, ratificó la lealtad absoluta de sus tropas al mandatario chavista y aseguró que están dispuestos incluso a morir por él.

“Presentes ante Dios y cubiertos con el manto sagrado del indio Macarao, le entrego a usted el parte. Hoy, mi comandante en jefe, cuando somos asediados por imperios más genocidas en la historia de la humanidad, los operadores especiales revolucionarios, si tenemos que entregar la vida, la entregaremos”, declaró el oficial frente a Maduro, en medio de gritos de consigna.

Contexto: Estados Unidos hace nuevo anuncio sobre Maduro en medio de despliegue militar en el Caribe: “Es un terrorista fugitivo”

El coronel advirtió además a las potencias extranjeras, en alusión a los Estados Unidos. “Si osan posar por el suelo sagrado de la patria, se encontrarán con este grupo monolítico, dispuesto, presto y atento a sus instrucciones para defender lo que es nuestro. ¡No se equivoque con Venezuela! ¡Venezuela se respeta!”, dijo el militar frente al dictador venezolano.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro mostró su respaldo a las fuerzas armadas en su discurso. | Foto: AP

Maduro, visiblemente emocionado, respondió a las palabras de su oficial con un reconocimiento directo: “Lo que siento, por su palabra, coronel Ramos Salazar, es emoción y admiración. Nuestro comandante Hugo Chávez no solo era un hermano, era un guía”.

La exhibición de lealtad de los militares llega en un momento en el que la oposición, como María Corina Machado, denuncian fracturas internas en las Fuerzas Armadas y en el que líderes internacionales han intensificado la presión contra la dictadura. Para Maduro, sin embargo, estos actos son clave para intentar mostrar cohesión en torno a su figura y al legado de Hugo Chávez.

Contexto: Lanzan tesis de la razón por la que Petro niega la existencia del Cartel de los Soles de Nicolás Maduro: “Me parece muy grave”

“Nuestra tierra la vigilamos, la preservamos y la cuidamos nosotros, venezolanos y colombianos unidos por la paz, por la prosperidad y la soberanía”, expresó Maduro cuando también agradeció al presidente Gustavo Petro por la movilización de tropas hacia la frontera con Venezuela con el fin de luchar contra el narcotráfico.

Nicolás Maduro y Donald Trump
El dictador venezolano también envío un mensaje a Donald Trump en su intervención. | Foto: AFP / Getty Images

El dictador también aprovechó para enviar un mensaje a los Estados Unidos. “Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica, ni asedio. No han podido, ni podrán, no hay forma de que le entren a Venezuela”, manifestó.

“Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer, hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial”, dijo Maduro en su discurso frente a las fuerzas armadas.

