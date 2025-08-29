Video: Militares venezolanos juran lealtad a Nicolás Maduro y dicen que “darían su vida por él”

En medio de la creciente tensión con Estados Unidos y del despliegue de buques de guerra en el Caribe, un nuevo gesto de respaldo militar a Nicolás Maduro quedó registrado en video este jueves. Durante un acto oficial, el coronel Ramos Salazar, jefe de Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Bolivariana de Venezuela, ratificó la lealtad absoluta de sus tropas al mandatario chavista y aseguró que están dispuestos incluso a morir por él.

“Presentes ante Dios y cubiertos con el manto sagrado del indio Macarao, le entrego a usted el parte. Hoy, mi comandante en jefe, cuando somos asediados por imperios más genocidas en la historia de la humanidad, los operadores especiales revolucionarios, si tenemos que entregar la vida, la entregaremos”, declaró el oficial frente a Maduro, en medio de gritos de consigna.

El coronel advirtió además a las potencias extranjeras, en alusión a los Estados Unidos. “Si osan posar por el suelo sagrado de la patria, se encontrarán con este grupo monolítico, dispuesto, presto y atento a sus instrucciones para defender lo que es nuestro. ¡No se equivoque con Venezuela! ¡Venezuela se respeta!”, dijo el militar frente al dictador venezolano.

#UltimaHora Palabras de Comandos venezolanos que darían la vida por Venezuela frente a las agresiones del imperio.



Que sepan los nacidos y los que están por nacer que nacimos para vencer y jamás para ser vencidos.



¡VIVIREMOS Y VENCEREMOS! 🇻🇪 #28ago pic.twitter.com/5rptOEQE1m — El Cuarto Rojo (@ElCuartoRoj0) August 28, 2025

Nicolás Maduro mostró su respaldo a las fuerzas armadas en su discurso. | Foto: AP

Maduro, visiblemente emocionado, respondió a las palabras de su oficial con un reconocimiento directo: “Lo que siento, por su palabra, coronel Ramos Salazar, es emoción y admiración. Nuestro comandante Hugo Chávez no solo era un hermano, era un guía”.

La exhibición de lealtad de los militares llega en un momento en el que la oposición, como María Corina Machado, denuncian fracturas internas en las Fuerzas Armadas y en el que líderes internacionales han intensificado la presión contra la dictadura. Para Maduro, sin embargo, estos actos son clave para intentar mostrar cohesión en torno a su figura y al legado de Hugo Chávez.

“Nuestra tierra la vigilamos, la preservamos y la cuidamos nosotros, venezolanos y colombianos unidos por la paz, por la prosperidad y la soberanía”, expresó Maduro cuando también agradeció al presidente Gustavo Petro por la movilización de tropas hacia la frontera con Venezuela con el fin de luchar contra el narcotráfico.

El dictador venezolano también envío un mensaje a Donald Trump en su intervención. | Foto: AFP / Getty Images

El dictador también aprovechó para enviar un mensaje a los Estados Unidos. “Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica, ni asedio. No han podido, ni podrán, no hay forma de que le entren a Venezuela”, manifestó.