En medio de un conversatorio transmitido por la televisión local, El ministro para la Defensa Nacional, Vladimir Padrino López, en compañía de Nicolás Maduro, lanzó una nueva medida de seguridad para la “defensa de la soberanía” de Venezuela en el marco de las tensiones con Estados Unidos.

“Este llamado que usted ha hecho ha despertado el furor bolivariano, el furor patriótico”, dijo Padrino refiriéndose a las labores que emprendió el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en los últimos días.

Padrino aseguró que los venezolanos de a pie tendrán una misión que cumplir y llevarán un fusil, “no solamente son las armas de la lucha no armada, sino también los fusiles de la nación, las armas de la República en manos del pueblo”.

🇻🇪🇺🇸 | Ministro de Defensa chavista, Vladimir Padrino López dice que las armas de la República “estarán en manos del Pueblo” para defender a Maduro y el territorio. pic.twitter.com/75CgUwCLDB — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 26, 2025

El ministro de la Defensa dijo que esas armas estarían siendo monitoreadas y preservadas por la Fuerza Armada, pero se ponen a “disposición” del pueblo “para la defensa local, en las comunas”.

“Usted nos ordenó el plan de transformación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estamos trabajando en eso, la milicia bolivariana está allí, es el centro de todo el análisis y de toda la transformación”, continuó diciendo el jefe de la cartera de Defensa.

“Comenzamos a caracterizar la milicia por regiones, por estados, por municipios, por comunas; eso nos va a dar señales de cómo vamos a emplear la milicia en el territorio”, concluyó Padrino.

Venezuela anunció el despliegue de 15.000 efectivos de sus cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia para operaciones contra el narcotráfico, en momentos en que Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de encabezar un cartel de drogas.

Muchos venezolanos se inscribieron el fin de semana para hacer parte de las milicias que enfrentarían al gobierno de Donald Trump. Foto: Juan BARRETO / AFP | Foto: AFP

Tres destructores lanzamisiles estadounidenses tienen previsto posicionarse en aguas internacionales en los próximos días, cercano al límite con Venezuela, para lo que Washington asegura que se trata de operaciones contra el narcotráfico internacional. Maduro no obstante, denunció una “amenaza” y abrió el registro militar para ampliar sus filas.

“Van a ir 15.000 hombres y mujeres bien armados, bien entrenados y bien preparados para reforzar toda la zona binacional”, dijo Maduro en su programa semanal de televisión. “Venezuela es territorio limpio y libre del narcotráfico”.

La movilización coincide con la acusación estadounidense contra Maduro y a cercanos colaboradores de su gobierno, como su ministro del Interior, Diosdado Cabello, de pertenecer a la organización del narcotráfico bautizada el Cartel de los Soles.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (I) y el ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, Vladimir Padrino López (D), asisten a un desfile militar en el “Día Nacional de la Milicia Bolivariana” en Los Próceres en Caracas. Venezuela, el 13 de abril de 2019. | Foto: Getty Images

“¿Por qué no despliegan aquí sus flotas, sus aviones para luchar contra el 87 % de la droga que sale de Colombia?”, cuestionó Cabello horas antes, mientras apuntaba en el mapa el océano Pacífico y citaba cifras de un informe de Naciones Unidas. “Lo despliegan y están preocupados por donde supuestamente sale el 5 %”.