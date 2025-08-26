Exmilitar de EE. UU. lanza amenaza a Maduro tras envío de buques a Venezuela: “Sus días están contados”

Una de las figuras más reconocidas en materia de seguridad y defensa de Estados Unidos, Mike Flynn, publicó un contundente mensaje en sus redes sociales en el marco de la operación militar estadounidense de envío de buques a las costas del caribe para combatir a carteles del narcotráfico en la región.

Flynn, quien es un exteniente coronel del ejército norteamericano y se especializó en inteligencia militar durante su periodo como asesor de Trump, le envió un mensaje al dictador venezolano en el que asegura que “sus días están contados”.

“No tienen ninguna posibilidad contra las fuerzas antiterroristas de Estados Unidos. Son responsables de la muerte y mutilación de miles de estadounidenses. No toleraremos esto más”, dijo Flynn en un mensaje publicado en X.

Dear Foreign Terrorist Leader Maduro,



Your days are seriously numbered. You do not stand a chance against the counterterrorism forces of the United States of America. You are responsible for the deaths and maiming of thousands of Americans. We will no longer stand for this.… https://t.co/5tiRTSvqVJ — General Mike Flynn (@GenFlynn) August 26, 2025

“Mi sugerencia más fuerte es que te tomes unas vacaciones con tu amigo sirio Assad y consigas un boleto de ida a Moscú muy pronto (en las próximas 24 horas)”, continuó diciendo el exmilitar.

El coronel en retiro elogió a Donald Trump y aseguró que sí tiene “las agallas” y el “coraje” para “hacer lo correcto”, refiriéndose al envío de buques militares a costas venezolanas en los últimos días.

Finalmente, el exteniente impulsó a María Corina Machado a tomar el liderazgo del país suramericano, “El pueblo venezolano está harto de su tiranía. Anhela fervientemente la paz, la libertad y la prosperidad. Todo lo cual puede lograrse bajo el liderazgo debidamente elegido de @MariaCorinaYA”, aseveró.

El asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn. | Foto: Getty Images

Flynn fue indultado por Donald Trump después de que fuera acusado de mentir al FBI en el marco de la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Sin embargo, se ha convertido en una figura influyente dentro de los republicanos en Estados Unidos.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, llamó a la milicia, los reservistas y a “todo el pueblo” a un alistamiento el pasado fin de semana para hacer frente a las “amenazas” de Estados Unidos.

La convocatoria se produce después de que la Casa Blanca aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro y lanzara una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.

“He considerado necesario y oportuno que sábado y domingo tengamos esta gran jornada de alistamiento (…) para decirle al imperialismo: ¡Basta de tus amenazas! ¡Venezuela te rechaza, Venezuela quiere paz!”, dijo Maduro durante un acto de condecoraciones de milicianos.

Donald Trump y Nicolás Maduro, junto a buques de guerra de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Según una fuente vinculada a la operación antinarcóticos de Estados Unidos, tres buques de guerra fueron enviados a aguas del mar Caribe, próximas a Venezuela.

La prensa estadounidense reportó que Washington también planeaba enviar unos 4.000 marines.

Washington desconoce las dos últimas reelecciones presidenciales de Maduro y le acusa de encabezar el llamado Cartel de los Soles, al que considera una organización criminal.