Estados Unidos ordena el despliegue de más buques al sur del Caribe para combatir al Cártel de los Soles

Estados Unidos continúa con su política en contra del narcoterrorismo, puesto que este lunes Reuters habló con fuentes que pidieron permanecer anónimas y afirmaron el envío de un crucero y un submarino que próximamente llegarán cerca de territorio venezolano.

Se trataría del USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido. Ambos arribarían a la región sudamericana a comienzos de la primera semana de septiembre, expresaron las fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato.

Esta decisión del país norteamericano se suma a los constantes esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, con el fin de plantar cara a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, comunicaron el lunes 25 de agosto dos fuentes conocedoras del nuevo movimiento.

Comenzó oficialmente el despliegue de buques de guerra por parte de los Estados Unidos rumbo a distintos puntos del mar Caribe. | Foto: Tomada de redes sociales

Los informantes se negaron a especificar la misión con la que se realizaron estos envíos, pero sí afirmaron que los nuevos despliegues responden a la necesidad de EE. UU. de detener las constantes amenazas a la seguridad nacional del país, según ellos emitidas por “organizaciones narcoterroristas” ubicadas de manera específica al sur del Caribe.

Entre la semana del domingo 17 y el domingo 24 de agosto, diversas fuentes comunicaron a Reuters que el país norteamericano estaba ordenando la movilización de un escuadrón anfibio al sur del Caribe con el mismo objetivo.

Dichos despliegues incluían al USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale, los cuales debieron haber llegado el pasado sábado 23 de agosto a muy poca distancia de las costas de Venezuela. Los buques transportaban a 4.500 miembros del servicio, entre ellos 2.200 infantes de marina, comunicaron las fuentes.

El presidente estadounidense Donald Trump llegó al poder el pasado lunes 20 de enero con la bandera de contener a los cárteles de la droga, con la intención de que, al lograrlo, se detendría parcialmente la migración ilegal y se reforzaría la frontera sur del país.

A pocos días de haber cumplido su primer mes en el cargo, Trump y su administración decidieron establecer a organizaciones criminales como el Tren de Aragua (Venezuela) y el Cártel de Sinaloa (México) como organizaciones terroristas globales.