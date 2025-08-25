Suscribirse

Petro contesta a congresista norteamericano que arremetió por su apoyo a Maduro: “Si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy”

El representante Carlos Giménez había dicho que la justicia norteamericana podría investigar al primer mandatario por negar la existencia del Cartel de los Soles.

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 1:46 a. m.
Nicolás Maduro, Gustavo Petro y Carlos Giménez. | Foto: Fotomontaje SEMANA

El presidente Gustavo Petro aseguró este lunes que no cree en la existencia del Cartel de los Soles. Lo escribió en un trino en el que aseguró que se trata de “la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”.

El primer mandatario colombiano contradijo así al Gobierno norteamericano, que el pasado 25 de julio aumentó la recompensa por Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, precisamente por dirigir ese cartel que ha “corrompido las instituciones gubernamentales de Venezuela, incluyendo partes del ejército, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial, con el fin de facilitar las actividades del cartel en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos”.

Petro aseguró, por el contrario: “El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio”. Y contó: “Le propuse a EE. UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter. El problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito: La gran Colombia potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz”.

Contexto: ¿Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, sería quien lo entregue a la justicia? La tesis que comparte congresista norteamericano

Tras ese trino, el congresista norteamericano Carlos Giménez escribió en X: “Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo”.

A lo que el presidente Petro le contestó: “Usted no tiene derecho a sentenciar a ningún presidente elegido popularmente en Latinoamérica. Pudieron sentenciar a Pinochet, pero resultó aliado. Yo tengo las evidencias de los compradores de cocaína colombiana que pasa a Venezuela. Y si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy, también, sargento”.

El congresista Carlos Gimenez calificó al presidente Gustavo Petro de "matón" y "narcoterrorista".
"Señor Gustavo Petro, usted ha dicho que el Cartel de los Soles no existe. Es igual que decir que el planeta Tierra es plano o que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela" | Foto: Montaje El País (Fotos AFP)

Y el parlamentario reviró: “Señor Gustavo Petro, usted ha dicho que el Cartel de los Soles no existe. Es igual que decir que el planeta Tierra es plano o que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela. Me parece que está fumando demasiado”.

Contexto: Gustavo Petro “podría ser imputado por la justicia americana” por “cooperar” con cartel vinculado a Maduro, advierte congresista

El congresista ya había publicado este lunes otros trinos contra el primer mandatario. “¿Señor @petrogustavo, lo que dice Diosdado es cierto o lo vas a desmentir?”, cuestionó el representante republicano. Para ese entonces se acaba de difundir un video en el que el número dos del régimen confirmó que el Gobierno colombiano conoce el plan de apoyo militar binacional con Venezuela.

“Si Petro coopera con Diosdado y el Cartel de los Soles, sería cómplice de una empresa narcotraficante transnacional y podría ser imputado por la justicia americana”, enfatizó.

El gobierno de Maduro anunció este martes que había desplegado en una primera fase “un despliegue de 15 mil hombres y mujeres”, dijo el ministro Cabello. “Aquí sí combatimos el narcotráfico, aquí sí combatimos las narcobandas en todos los frentes”, añadió.

Nicolás MaduroDictador de Venezuela
| Foto: GETTY IMAGES

El dictador venezolano ha dejado saber que está preparándose para una eventual invasión extranjera. “Yo les digo a los imperialistas, ¡no se atrevan! Porque la respuesta podría ser el principio del final del imperialismo norteamericano. Dejen quieto a quien quieto está. Soy un hombre de paz, pero soy un guerrero”, advirtió la semana pasada. En ese momento, habló de “activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4 millones 500 mil milicianos, armados y activados”.

