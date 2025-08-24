Suscribirse

María Corina Machado pone a temblar a Maduro en medio de tensión por buques de guerra y lanza advertencia: “Esto se acabó”

La líder opositora le envió un mensaje a los venezolanos para que desobedezcan lo que han dicho desde el régimen.

Redacción Mundo
24 de agosto de 2025, 1:59 p. m.
Esto fue lo que dijo Machado.
María Corina Machado y Nicolás Maduro | Foto: Foto: Getty Images

La líder María Corina Machado volvió a hablarle al pueblo de Venezuela en medio de la gran tensión que hay por la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de enviar buques de guerra muy cerca de ese país, lo que para muchos aumenta la posibilidad de un posible ataque para derrocar a Nicolás Maduro.

De hecho, el propio dictador ha estado muy atento a esta situación y le pidió a sus seguidores ser voluntarios de la Milicia. De esta forma, se prepara ante cualquier cosa que pueda llegar a suceder.

La líder opositora le volvió a hacer un llamado a todo el pueblo venezolano. | Foto: getty images

“Los que amenazan con intentar hacer contra Venezuela [un cambio de régimen] un zarpazo terrorista militar, es inmoral, criminal e ilegal”, dijo el presidente.

Por eso, María Corina no dudó en responder enviándole un claro mensaje a los ciudadanos y una fuerte advertencia a Maduro.

A través de su cuenta de X, la líder de la oposición remarcó que, cada vez, se acerca el fin de la dictadura y calificó como un “espectáculo cruel” lo que se ha venido haciendo.

“Estos criminales saquearon al país, separaron a nuestras familias, cometieron crímenes horrendos y violaron derechos humanos por los cuales hoy son buscados en todo el mundo. Pretendieron enterrar nuestra inmensa victoria del 28 de julio. Quisieron quebrar a la gente a punta de terror y amenazas", escribió.

Machado dejó en claro que, cada vez, se nota que hay menos aliados con ellos y que, por lo mismo, “Venezuela los dejó solos”, pues las personas ya los “repudian” y están “hartas” por todo lo que han hecho con el país.

La política le hizo un llamado a todos los venezolanos: “A cada uno de los empleados públicos, militares, policías, bomberos, jueces, fiscales, maestros, enfermeras, campesinos, transportistas, a todos, les digo que esto se acabó".

“Se acerca la hora de trabajar muy duro para construir un país donde cada uno hará su aporte, donde nos abrazaremos como una sola Venezuela que se levantará orgullosa de las ruinas, y que nunca jamás volverá a sufrir la opresión, la miseria y la injusticia", agregó.

En su mensaje, María Corina le pidió a la gente “desobedecer” lo que dijo Maduro, más precisamente la solicitud para que se vuelvan voluntarios de la Milicia.

En ese sentido, pidió ignorar por completo al régimen y dejarlos solos. “Estos cobardes quieren utilizarte para aparentar fuerza, cuando la realidad es que se están desmoronando”, dijo.

Finalmente, concluyó su mensaje manifestando: “Las plazas vacías de toda Venezuela hoy anuncian el futuro que se aproxima. No tengas miedo. No estás solo. Ellos sí”.

