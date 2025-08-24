María Corina Machado pone a temblar a Maduro en medio de tensión por buques de guerra y lanza advertencia: “Esto se acabó”

La líder María Corina Machado volvió a hablarle al pueblo de Venezuela en medio de la gran tensión que hay por la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de enviar buques de guerra muy cerca de ese país, lo que para muchos aumenta la posibilidad de un posible ataque para derrocar a Nicolás Maduro.

De hecho, el propio dictador ha estado muy atento a esta situación y le pidió a sus seguidores ser voluntarios de la Milicia. De esta forma, se prepara ante cualquier cosa que pueda llegar a suceder.

La líder opositora le volvió a hacer un llamado a todo el pueblo venezolano. | Foto: getty images

“Los que amenazan con intentar hacer contra Venezuela [un cambio de régimen] un zarpazo terrorista militar, es inmoral, criminal e ilegal”, dijo el presidente.

Por eso, María Corina no dudó en responder enviándole un claro mensaje a los ciudadanos y una fuerte advertencia a Maduro.

A través de su cuenta de X, la líder de la oposición remarcó que, cada vez, se acerca el fin de la dictadura y calificó como un “espectáculo cruel” lo que se ha venido haciendo.

“Estos criminales saquearon al país, separaron a nuestras familias, cometieron crímenes horrendos y violaron derechos humanos por los cuales hoy son buscados en todo el mundo. Pretendieron enterrar nuestra inmensa victoria del 28 de julio. Quisieron quebrar a la gente a punta de terror y amenazas", escribió.

Hoy presenciamos un espectáculo cruel, uno de los últimos de esta tiranía que termina como empezó: con mentira, con chantaje, con odio, con violencia.



Y hoy, una vez más, la dignidad y la valentía del pueblo venezolano se imponen.



Estos criminales saquearon al país, separaron a… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 23, 2025

Machado dejó en claro que, cada vez, se nota que hay menos aliados con ellos y que, por lo mismo, “Venezuela los dejó solos”, pues las personas ya los “repudian” y están “hartas” por todo lo que han hecho con el país.

La política le hizo un llamado a todos los venezolanos: “A cada uno de los empleados públicos, militares, policías, bomberos, jueces, fiscales, maestros, enfermeras, campesinos, transportistas, a todos, les digo que esto se acabó".

“Se acerca la hora de trabajar muy duro para construir un país donde cada uno hará su aporte, donde nos abrazaremos como una sola Venezuela que se levantará orgullosa de las ruinas, y que nunca jamás volverá a sufrir la opresión, la miseria y la injusticia", agregó.

En su mensaje, María Corina le pidió a la gente “desobedecer” lo que dijo Maduro, más precisamente la solicitud para que se vuelvan voluntarios de la Milicia.

En ese sentido, pidió ignorar por completo al régimen y dejarlos solos. “Estos cobardes quieren utilizarte para aparentar fuerza, cuando la realidad es que se están desmoronando”, dijo.