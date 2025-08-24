Petro reaccionó con llamativo mensaje a hombre que tiró al piso cartel con recompensa por Maduro: “Guerreros por la libertad”

El presidente Gustavo Petro reaccionó a una publicación del pastor Alfredo Saade, exjefe del Despacho, quien habló sobre la forma en la que un hombre arrojó al piso un cartel que estaba puesto sobre una valla y que hacía referencia a la recompensa que se está ofreciendo por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

La situación se vivió en la autopista internacional en Villa del Rosario, Norte de Santander. Allí, durante este sábado, apareció una valla con las caras de los líderes del régimen de Venezuela y arriba de ellas se leía el dinero que Estados Unidos ofrece por su captura.

El hecho se ha hecho viral en las redes sociales. | Foto: Captura de video: X: @Criticolombia2

De manera sorpresiva, un hombre, de quien se desconoce su identidad, se bajó de su vehículo y tiró al piso el cartel, el cual después enrolló.

Tras esto, el ciudadano se subió nuevamente a su carro y se fue del sitio. El hecho fue grabado por algunos testigos, por lo que no tardó en hacerse viral.

Al respecto, Alfredo Saade no dudó en responder asegurando que las personas ya están cansadas de este tema, especialmente las que viven muy cerca del país venezolano.

“La gente en la frontera está mamada de que la ultraderecha recalcitrante los mantenga pasando hambre por su odio visceral en contra de los venezolanos", señaló en su cuenta de X.

El pastor apuntó que es necesario entender que Colombia y Venezuela son naciones hermanas y, por lo mismo, “no podemos desligarnos como si no hubiera consecuencias”.

“No más hambre en Cúcuta, ya basta señores ya basta”, complementó.

El mandatario ha rechazado cualquier invasión en Venezuela. | Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Frente a esto, el presidente Petro también reaccionó y, a través de la misma red social, le respondió a su antiguo funcionario, dejando un mensaje que para muchos ha sido muy llamativo.

“Pastor, quieren que las ovejas se maten entre sí, nosotros les decimos: únanse, hagan familia y tengan hijos y nietos, pero eso sí, muy libres de espíritu y guerreros por la libertad", dijo.

Las palabras del jefe de Estado se dan en medio de la tensión que hay entre Estados Unidos y Venezuela después de que Donald Trump tomara una drástica decisión: envió buques de guerra muy cerca del país latinoamericano.

Pastor, quieren que las ovejas se maten entre sí, nosotros les decimos: unánse, hagan familia y tengan hijos y nietos, pero eso sí, muy libres de espíritu y guerreros por la libertad. https://t.co/T7BdWtVqaP — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 24, 2025

Muchos han advertido que podría tratarse de la preparación de un ataque para intentar sacar a Maduro y sus aliados del poder. Incluso, el propio dictador ha reaccionado pidiendo apoyo de varios países, si es que llega a estallar un conflicto.