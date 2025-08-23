Suscribirse

Valla con recompensa por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello apareció en vía que comunica a Colombia con Venezuela; hombre la tiró al piso

En el cartel se veían los dos integrantes del régimen y las recompensas que se ofrecen por sus capturas.

Redacción Nación
23 de agosto de 2025, 6:44 p. m.
El hecho se ha hecho viral en las redes sociales.
Valla de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

Una gran tensión se está viviendo entre Estados Unidos y Venezuela después de que el presidente Donald Trump ordenara que varios buques avanzaran rumbo a este país.

Por lo mismo, la frontera entre Colombia y Venezuela está en total hermetismo y expectante ante cualquier movida que pueda llegar desde la nación norteamericana.

Contexto: Petro habló en un momento crucial de la tensión entre Trump y Maduro: “Hay que decir las cosas de verdad”

En las últimas horas, en la autopista internacional en Villa del Rosario, Norte de Santander, apareció un cartel colgando de una valla con los nombres de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

En la imagen, que se ha hecho viral rápidamente por redes sociales, están las fotos de los dos integrantes del régimen y encima de estas se encuentran las recompensas que se ofrecen por sus capturas.

Por un lado, por Maduro, Estados Unidos pagaría 50 millones de dólares, mientras que por Cabello, quien es el hombre de más confianza del líder del régimen, se darían 25 millones de dólares.

En la valla, se recuerda que los dos están vinculados con el Cartel de los Soles y son señalados de cometer múltiples delitos.

En varios videos, que comenzaron a circular por redes sociales, se observa que el cartel estaba a la vista de todas las personas que transitaran por esta importante carretera.

Sin embargo, en otro audiovisual, se ve el momento en el que un hombre, quien descendió de un vehículo y no se conoce su identidad, se acercó hasta allí y comenzó a quitarlo.

El sujeto lo enrolló y lo dejó en el piso, ante la mirada de otros ciudadanos. Posteriormente, con total normalidad, se devolvió hacia su carro y siguió su camino.

Contexto: Donald Trump manda sus buques y el ELN cuida a Nicolás Maduro: SEMANA revela informes de inteligencia militar que preocupan

Esta situación se ha hecho viral rápidamente en redes sociales y ha dado mucho de qué hablar, además que ha abierto nuevamente el debate sobre cuál es la posición que Colombia debería tomar en caso de que Trump opte por ingresar a Venezuela.

Por ahora, se desconoce por completo quiénes fueron los encargados de colgar el cartel en la mencionada valla, así como no se sabe quién fue el ciudadano que lo bajó.

