Periodista cercana a Trump da desalentador parte sobre posible operación militar contra Maduro: “Increíblemente inapropiado”

La comentarista conservadora Laura Loomer calificó de “increíblemente inapropiado” que Fox News impulse la idea de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para derrocar al dictador Nicolás Maduro. En una serie de mensajes en la red social X, Loomer advirtió sobre los riesgos internacionales que implicaría ese escenario y cuestionó la participación de figuras cercanas al gobierno de Donald Trump en la discusión pública del tema.

“Me parece increíblemente inapropiado que Fox News esté transmitiendo segmento tras segmento pidiendo una invasión estadounidense a gran escala de Venezuela para derrocar a @NicolasMaduro cuando saben exactamente dónde está Maduro, porque ha estado cooperando con Estados Unidos para liberar a los rehenes estadounidenses”, escribió Loomer.

La periodista también criticó que en medio de esta narrativa el canal entrevistara a la opositora María Corina Machado. “En este momento, Fox News @foxandfriends está entrevistando a @MariaCorinaYA, echando gasolina al fuego y presionando para un cambio de régimen a expensas del pueblo estadounidense”, dijo criticando a la líder contra la dictadura venezolana.

Laura Loomer, periodista estadounidense afiliada a movimientos trumpistas. | Foto: Getty Images

“Todo mientras ignora que China no va a renunciar al petróleo que controla en Venezuela y cómo un conflicto con Venezuela nos abre a una guerra con China en el hemisferio occidental, ya que China ha estado comprando petróleo de Venezuela para compensar la pérdida de ingresos de Venezuela por las sanciones estadounidenses”, agregó.

Loomer subrayó que la situación trasciende la opinión de una presentadora del canal. Señaló directamente a Rachel Campos-Duffy, conductora de Fox News, quien está casada con Sean Duffy, miembro del gabinete del presidente Trump.

“Sería diferente si se tratara simplemente de una presentadora de Fox News que habla de una guerra con Venezuela, pero no es así. Se trata de Rachel Campos Duffy @RCamposDuffy, casada con Sean Duffy @SecDuffy, secretario del gabinete de Trump. Rachel debería tener cuidado con el impacto de sus palabras en la política exterior de Estados Unidos, dada su relación con el gobierno a través de su esposo, quien trabaja en la administración Trump”, advirtió.

La comentarista criticó a María Corina Machado y defendió hasta cierto punto a Nicolás Maduro. | Foto: Foto: Getty Images

La periodista insistió en que solo el mandatario estadounidense está facultado para referirse a temas de conflicto internacional. “El único que debería hablar de conflictos con otras naciones es el presidente Trump. Si eres miembro del gabinete o cónyuge de un miembro del gabinete, debes gobernarte en consecuencia”, escribió.

En el mensaje, la periodista etiquetó en su mensaje al propio Trump y a figuras influyentes de su entorno político, como el senador J.D. Vance, la asesora Susie Wiles, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, entre otros.