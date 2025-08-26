Suscribirse

Mundo

Periodista cercana a Trump da desalentador parte sobre posible operación militar contra Maduro: “Increíblemente inapropiado”

Laura Loomer, una de las comunicadoras más polémicas en Norteamérica, aseguró que la dictadura “ha estado cooperando con Estados Unidos”.

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 11:21 a. m.
Laura Loomer, Nicolás Maduro y Donald Trump.
Laura Loomer, Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: Getty Images

La comentarista conservadora Laura Loomer calificó de “increíblemente inapropiado” que Fox News impulse la idea de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para derrocar al dictador Nicolás Maduro. En una serie de mensajes en la red social X, Loomer advirtió sobre los riesgos internacionales que implicaría ese escenario y cuestionó la participación de figuras cercanas al gobierno de Donald Trump en la discusión pública del tema.

“Me parece increíblemente inapropiado que Fox News esté transmitiendo segmento tras segmento pidiendo una invasión estadounidense a gran escala de Venezuela para derrocar a @NicolasMaduro cuando saben exactamente dónde está Maduro, porque ha estado cooperando con Estados Unidos para liberar a los rehenes estadounidenses”, escribió Loomer.

Contexto: Nicolás Maduro arremete contra Álvaro Uribe Vélez. Esto le dijo

La periodista también criticó que en medio de esta narrativa el canal entrevistara a la opositora María Corina Machado. “En este momento, Fox News @foxandfriends está entrevistando a @MariaCorinaYA, echando gasolina al fuego y presionando para un cambio de régimen a expensas del pueblo estadounidense”, dijo criticando a la líder contra la dictadura venezolana.

Laura Loomer, periodista estadounidense afiliada a movimientos trumpistas.
Laura Loomer, periodista estadounidense afiliada a movimientos trumpistas. | Foto: Getty Images

“Todo mientras ignora que China no va a renunciar al petróleo que controla en Venezuela y cómo un conflicto con Venezuela nos abre a una guerra con China en el hemisferio occidental, ya que China ha estado comprando petróleo de Venezuela para compensar la pérdida de ingresos de Venezuela por las sanciones estadounidenses”, agregó.

Loomer subrayó que la situación trasciende la opinión de una presentadora del canal. Señaló directamente a Rachel Campos-Duffy, conductora de Fox News, quien está casada con Sean Duffy, miembro del gabinete del presidente Trump.

Contexto: EE. UU. advierte a Maduro y asegura que los jefes de carteles de drogas estarán “en prisiones estadounidenses de por vida”

“Sería diferente si se tratara simplemente de una presentadora de Fox News que habla de una guerra con Venezuela, pero no es así. Se trata de Rachel Campos Duffy @RCamposDuffy, casada con Sean Duffy @SecDuffy, secretario del gabinete de Trump. Rachel debería tener cuidado con el impacto de sus palabras en la política exterior de Estados Unidos, dada su relación con el gobierno a través de su esposo, quien trabaja en la administración Trump”, advirtió.

Esto fue lo que dijo Machado.
La comentarista criticó a María Corina Machado y defendió hasta cierto punto a Nicolás Maduro. | Foto: Foto: Getty Images

La periodista insistió en que solo el mandatario estadounidense está facultado para referirse a temas de conflicto internacional. “El único que debería hablar de conflictos con otras naciones es el presidente Trump. Si eres miembro del gabinete o cónyuge de un miembro del gabinete, debes gobernarte en consecuencia”, escribió.

En el mensaje, la periodista etiquetó en su mensaje al propio Trump y a figuras influyentes de su entorno político, como el senador J.D. Vance, la asesora Susie Wiles, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, entre otros.

Contexto: Trump aumenta la presión contra Nicolás Maduro y envía más barcos de guerra al Caribe

Laura Loomer es una comentarista política y activista conservadora en Estados Unidos, reconocida por su cercanía al presidente Donald Trump y por sus posiciones críticas hacia los grandes medios de comunicación. Ha sido candidata al Congreso por el Partido Republicano en Florida y mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde difunde mensajes alineados con el movimiento trumpista.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Verónica Echegui hizo revelación sobre la muerte antes de fallecer por cáncer: “Tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento”

2. El misterio detrás de la muerte de KingCobraJFS: el YouTuber polémico que apareció sin vida en su apartamento

3. Checo Pérez regresa a la Fórmula 1: anunció su nuevo equipo y firmó contrato para 2026

4. Cambio Radical pide medidas cautelares a la CIDH por el riesgo que enfrentan sus líderes, tras atentados en su contra

5. Horóscopo del Niño Prodigio para el martes 26 de agosto de 2025: augurios y consejos para el cierre del mes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald TrumpEstados UnidosNicolás MaduroVenezuela

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.