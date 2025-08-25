Suscribirse

Nicolás Maduro arremete contra Álvaro Uribe Vélez. Esto le dijo

El dictador venezolano también criticó duramente las políticas del Plan Colombia, impulsado por Estados Unidos.

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 1:57 a. m.
Nicolás Maduro le respondió a Álvaro Uribe.
Nicolás Maduro y Álvaro Uribe. | Foto: Semana

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó este lunes, 25 de agosto, nuevas acusaciones contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, a quien señaló de tener vínculos con el narcotráfico en los años en que el cartel de Medellín operaba bajo el liderazgo de Pablo Escobar.

Durante la emisión número 89 de su programa televisivo Con Maduro+, el líder chavista aseguró que el expresidente colombiano fue el “delfín” del capo del narcotráfico.

“Tú le hablas a cualquiera de Pablo Escobar Gaviria y sabes quién es el tipo. Luego vino Álvaro Uribe Vélez, que era el delfín de Pablo Escobar Gaviria”, declaró Maduro en transmisión nacional.

Contexto: ¿Trump derrocará a Maduro? Esto dicen a SEMANA líderes de la oposición venezolana sobre la posible caída del régimen

El dictador afirmó que existen periodistas colombianos que habrían sido testigos de esta supuesta relación.

“Él se lo dijo a mucha gente. Estados Unidos tiene allá personas colombianas, periodistas, que tuvieron relaciones profundas con Pablo Escobar Gaviria y saben la relación de Álvaro Uribe Vélez con Pablo Escobar Gaviria y con todo el entramado de lo que fue el cartel de Medellín”, sostuvo.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro arremetió duramente contra Álvaro Uribe Vélez. | Foto: AP

Maduro también cuestionó los resultados del Plan Colombia, política antidrogas respaldada por Estados Unidos desde el año 2000. Señaló que, pese a la millonaria inversión internacional, los cultivos ilícitos y la producción de cocaína aumentaron de manera significativa.

“Supuestamente, invirtieron 20 mil millones de dólares para combatir los cultivos ilícitos, pero el número de hectáreas sembradas se duplicó y la producción de cocaína se triplicó”, afirmó.

En ese sentido, calificó la cocaína como un pilar de la élite política y económica colombiana. “La cocaína ha sido el modelo económico de la oligarquía colombiana durante 30 años”, aseguró.

Contexto: “Heridas irreversibles”: Petro respondió a críticas por su cercanía a Maduro, pese a fuertes acusaciones de Trump

Estas declaraciones se producen en medio de un repunte en las tensiones entre Caracas y Washington, tras el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe como parte de su estrategia contra el narcotráfico y específicamente el Cartel de los Soles, grupo narcotraficante que la Casa Blanca acusa a Nicolás Maduro de dirigir junto a sus funcionarios más cercanos.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado del partido Centro Democrático, visitó el lugar en el que el Senador Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que ocasionó su muerte.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

El régimen de Maduro ha insistido en acusar a Colombia de ser un centro de producción y exportación de drogas hacia Norteamérica, al tiempo que busca proyectar la imagen de Venezuela como víctima de agresiones externas en medio del despliegue militar de buques de guerra estadounidenses hacia cercanías de las aguas venezolanas.

Contexto: Se cierra el cerco: país vecino de Venezuela prestará sus aguas y su territorio para operaciones de Estados Unidos contra cartel vinculado a Maduro

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 y que ha sido en repetidas ocasiones objeto de señalamientos similares por parte de la dictadura venezolana, no ha respondido a los comentarios del líder del régimen.

