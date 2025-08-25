Mundo
Trump aumenta la presión contra Nicolás Maduro y envía más barcos de guerra al Caribe
Según reporta Reuters, Washington ordenó el despliegue de un crucero de misiles y un submarino de propulsión nuclear.
Estados Unidos ordenó el envío de buques de guerra adicionales hacia el sur del Caribe como parte de la estrategia del presidente Donald Trump para enfrentar a los carteles de la droga latinoamericanos, como el Cártel de los Soles, ligado al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto según lo informado este lunes por dos fuentes al tanto del operativo a la agencia Reuters, quienes reportaron en su momento del primer despliegue ordenado por Washington.
De acuerdo con la información, el USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, arribarán a la región a inicios de la próxima semana. Las fuentes, que solicitaron el anonimato, indicaron que estos movimientos están directamente relacionados con amenazas a la seguridad nacional por parte de “organizaciones narcoterroristas” designadas por la administración Trump.
Información en desarrollo...