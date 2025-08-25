Suscribirse

Expresidentes de Latinoamérica celebraron que el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua hayan sido declarados organizaciones terroristas

Los exmandatarios de la región dijeron que estas agrupaciones estarían afectando la estabilidad de las naciones latinoamericanas.

Redacción Semana
25 de agosto de 2025, 12:34 p. m.
Nicolás Maduro arremetió contra Estados Unidos y sus propios seguidores
Según EE. UU. Nicolás Maduro lideraría el Cartel de los Soles. | Foto: Getty Images via AFP

A través del Grupo Libertad y Democracia, del que hacen parte varios expresidentes de la región, se mostró preocupación por lo que representa el denominado Cartel de los Soles, que estaría a cargo de Nicolás Maduro, según reseñó Estados Unidos, y su anuencia con el Tren de Aragua.

“Celebramos la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, así como la del Tren de Aragua, y expresamos nuestro pleno respaldo a las acciones que los Estados Unidos y la comunidad internacional desarrollen para someter a los cabecillas de estas estructuras criminales. Dichas acciones son fundamentales para contribuir al restablecimiento del orden democrático en Venezuela”, aseguraron los exmandatarios.

De otro lado, exaltaron la “resistencia democrática” que está encabezando María Corina Machado, de quien destacaron por tener “valentía”, y reiteraron que Edmundo González habría ganado las pasadas elecciones, pero que el chavismo no quiso reconocer.

Cayó en Chapinero alias Jonatican, líder del Tren de Aragua en esa zona.
El Tren de Aragua tiene presencia en Colombia. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En ese sentido, reafirmaron su compromiso por seguir alzando la voz ante lo que consideran que sería una amenaza por parte del régimen venezolano y que pondría en riesgo la paz, la seguridad y la dignidad de las naciones de la región.

Los expresidentes cuestionaron que el Cartel de los Soles habría permitido la expansión del Tren de Aragua de forma transnacional y que ha resguardado a organizaciones armadas al margen de la ley, como las Farc y el ELN.

Contexto: Valla con recompensa por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello apareció en vía que comunica a Colombia con Venezuela; hombre la tiró al piso

“Esta misma semana ejecutaron una escalada terrorista en Colombia, atentando contra la vida de civiles y miembros de la Fuerza Pública. El Cartel de los Soles también ha facilitado la operación de células de Hezbolá en la región, configurando un entramado de alto impacto para la estabilización de las Américas”, dijeron los exmandatarios.

A su vez, cuestionaron que estas acciones han sido determinantes para lo que sería “la peor crisis migratoria de la historia de América Latina” cuando, al mismo tiempo, se mantiene el régimen, el cual consideran que es “opresor y violador sistemático de los derechos humanos en Venezuela”.

Bogotá. Julio 02 de 2025. El expresidente de Colombia , Iván Duque, presentó su más reciente libro, Fuerza y verdad: conversaciones en Oxford sobre el futuro del humanismo, en un conversatorio que se realizó en la Fundación Innovación para el Desarrollo.
El expresidente Iván Duque hace parte del Grupo Libertad y Democracia. | Foto: Esteban Vega La-Rotta / SEMANA

La carta está firmada por los expresidentes: Iván Duque (Colombia), Guillermo Lasso (Ecuador), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Juan Guaidó (Venezuela), Mauricio Macri (Argentina), Mariano Rajoy (España), Luis Fortuño (Puerto Rico), Jeanine Áñez Chávez (Bolivia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Rafael Calderón (Costa Rica), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jamil Mahuad (Ecuador), Moreya Moscoso (Panamá).

Recientemente, Estados Unidos incluyó al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas, y elevó la recompensa en contra de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares y por Diosdado Cabello 25 millones.

latinoaméricaIván DuqueVenezuelaTren de Aragua

