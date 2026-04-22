¿Cuáles son los países que menos trabajan en Latinoamérica en 2026? Así quedó Colombia

La discusión sobre cuánto se debe trabajar dejó de ser un planteamiento teórico en América Latina. En medio de reformas, debates legislativos y transformaciones en el mercado laboral, la región presenta hoy un panorama dividido en el que conviven jornadas reducidas con esquemas que aún alcanzan las 48 horas semanales.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estándar internacional se ha orientado progresivamente hacia semanas laborales de 40 horas o menos, una referencia que algunos países latinoamericanos ya han incorporado en su legislación.

Sin embargo, en la mayoría de la región todavía persisten límites legales de hasta 48 horas semanales, heredados de marcos normativos más antiguos.

Más allá de lo que establecen las leyes, las horas efectivamente trabajadas pueden variar de forma significativa. En promedio, América Latina registra cerca de 40.2 horas semanales, aunque con diferencias entre países y sectores.

Vanatu es el país en el que menos se trabaja con 24.7 horas semanales. Foto: Getty Images

En algunos casos, como Ecuador, los promedios se ubican por debajo de ese nivel con 34.4 horas trabajadas, lo que refleja la distancia entre la normativa y la práctica laboral.

En paralelo, varios países avanzan de manera gradual hacia la reducción de la jornada. Este es el panorama actual:

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Chile: 44 horas, con una reducción progresiva hacia las 40.

Colombia: 44 horas, con meta legal de 42 en 2026.

Brasil: 44 horas, con debate legislativo activo.

Cuba: 44 horas.

El Salvador: 44 horas (39 en jornada nocturna).

Guatemala: 44 diurna, 42 mixta y 36 nocturna.

Honduras: 44 horas.

República Dominicana: 44 horas.

En el otro extremo, un grupo de países mantiene el esquema de 48 horas semanales, entre ellos Argentina, Bolivia, México, Panamá, Paraguay y Perú.

La informalidad es un factor que dificulta regular que tan largas son las jornadas de trabajo. Foto: Getty Images

Esta situación, no obstante, también presenta matices ya que en algunos casos, los promedios reales de horas trabajadas son inferiores debido a factores como el empleo parcial o la informalidad.

El conjunto de estos datos muestra una región en transición. Aunque el promedio de horas trabajadas se sitúa alrededor de las 40 semanales, todavía existe una proporción relevante de trabajadores que supera las 48 horas, lo que ubica a América Latina por encima de los niveles observados en economías de altos ingresos.

En este contexto, la evolución de la jornada laboral continúa vinculada a factores como la estructura del mercado de trabajo, la informalidad y el diseño de las políticas públicas, elementos que condicionan tanto la implementación de las reformas como sus efectos en la región.