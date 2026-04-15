El país de Latinoamérica que lidera la exportación de oro en la región

El oro es uno de los minerales más valiosos a nivel mundial, no solo por su trasfondo cultural e histórico, sino también por sus múltiples aplicaciones. Tradicionalmente, ha sido utilizado en la fabricación de joyas y objetos ornamentales, gracias a su brillo, durabilidad y resistencia a la corrosión.

Además, juega un papel clave en la industria tecnológica, ya que es un excelente conductor eléctrico y no se oxida, lo que lo hace indispensable en dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, computadoras y equipos médicos de alta precisión.

Asimismo, el oro cumple un papel clave en el sistema financiero internacional. Los bancos centrales lo utilizan como reserva de valor, ya que suele mantener su precio en tiempos de incertidumbre económica, lo que lo convierte en un activo refugio frente a crisis o inflación.

El oro es tan eficiente como conductor que se usa en componentes clave de celulares y computadoras, incluso en cantidades mínimas. Foto: Getty Images

De igual forma, este también se utiliza en odontología y medicina por su biocompatibilidad, así como en la industria aeroespacial, donde sus propiedades lo hacen ideal para proteger equipos frente a la radiación y temperaturas extremas.

Debido a su alto valor —con una onza que puede rondar los USD 4.800 en determinados contextos de mercado— y la gran versatilidad del material, varios países de la región han incrementado su producción y exportación, convirtiéndolo en un pilar importante de sus economías.

En este contexto, Perú ha registrado un crecimiento significativo, consolidándose como uno de los mayores exportadores de oro a nivel mundial.

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Según datos del Observatorio de Complejidad Económica, este país ha llegado a representar cerca del 2 % de las exportaciones globales del metal en 2024, posicionándose como el principal en Latinoamérica.

El país andino cuenta con una de las mayores reservas de oro del planeta. De acuerdo con el reporte 2025 del Servicio Geológico de Estados Unidos, Perú posee alrededor de 2.500 toneladas métricas de contenido fino (TMF), lo que equivale a cerca del 4 % de las reservas mundiales y lo ubica dentro del top 10 global.

La mayoría del oro del país es extraído de minas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este potencial ha permitido sostener una industria minera robusta, clave para sus ingresos por exportaciones.

En términos de producción, según el Ministerio de Energía y Minas del Perú, la mina Yanacocha fue la de mayor volumen de extracción en 2024. Ubicada en Cajamarca, aportó el 10,2 % del total nacional.

Este dinamismo ha convertido al oro en uno de los principales motores económicos de Perú, no solo por su peso en las exportaciones, sino también por su impacto en el empleo y la inversión extranjera.

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