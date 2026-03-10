El país de Latinoamérica que tiene 50 playas certificadas con el sello de Bandera Azul y se consolida como líder en la región

Un total de 50 playas y 10 puertos deportivos distribuidos en los estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Bahía, San Pablo y Alagoas obtuvieron la certificación de ‘Bandera Azul’ de sostenibilidad para la temporada 2025-2026, consolidando a Brasil como país líder en América del Sur.

Según ha informado este lunes la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), estos reconocimientos sitúan a la nación sudamericana como “referente global en sostenibilidad y gestión modélica de playas y marinas”.

Además, Embratur y la ONG Instituto Ambientes han formalizado un acuerdo para la promoción de estos destinos. El mismo tendrá una duración de 24 meses e incluye acciones de inteligencia de mercado y apoyo a la comercialización de productos turísticos que cumplan con estándares ecológicos rigurosos.

El presidente de Embratur, Marcelo Freixo, ha destacado que el sello ‘Bandera Azul’ funciona como un “aval de excelencia” que diferencia competitivamente a los destinos brasileños. En este sentido, para su obtención deben cumplirse 34 criterios relativos a la calidad del agua, seguridad, infraestructura y educación ambiental.

Brasil es también el más biodiverso

América Latina siempre se ha destacado por la gran biodiversidad que tienen sus 20 países, entre los cuales seis están entre los más biodiversos del mundo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cerca del 60 % de la vida terrestre, marina y de agua dulce del planeta se encuentra en esta región.

Brasil también lidera este ranking. Con una extensión de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, el gigante sudamericano alberga 133.000 especies, lo que representa entre un 15 % y un 20 % de la biodiversidad mundial.

Además de poseer un amplio territorio de la selva amazónica, Brasil concentra el 20 % del agua dulce del mundo, así como extensos humedales, bosques, sabanas y campos, donde crecen cerca de 44.000 especies de plantas, muchas de ellas endémicas.

En segundo lugar se encuentra Colombia, que, con menos de la mitad del territorio de Brasil, es uno de los países más biodiversos del mundo. Se estima que existen aproximadamente 80.000 especies registradas, de las cuales 8.537 son endémicas, incluidas 84 aves, 63 mamíferos y más de 6.200 plantas y líquenes, según el Ministerio de Ambiente.

Los departamentos con mayor cantidad de especies son Antioquia (21.895 especies), Valle del Cauca (18.030) y Meta (17.022). Asimismo, se estima que Colombia cuenta con el 4 % de las reservas de agua dulce del mundo.

Por otra parte, el tercero en la lista es Ecuador. Aunque es el más pequeño del escalafón, es catalogado como uno de los países megadiversos, término desarrollado por el investigador Russell Mittermeier en 1997.

En este país sudamericano, gran parte de las especies se encuentran en las islas Galápagos, donde existen entre 10 y 12 especies únicas de tortugas.

Asimismo, Ecuador cuenta con numerosos volcanes, lagos y una porción de la selva amazónica, lo que le permite albergar el 9 % de las especies de ranas del mundo y más de 400 especies de mamíferos.

*Con información de Europa Press