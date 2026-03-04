Anuncian millonaria inversión para mejorar la competitividad de las mipymes del sector turístico

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció esta semana una inversión de $125.000 millones para mejorar la productividad, la competitividad y la sostenibilidad ambiental de mipymes y unidades productivas que hacen parte de la cadena de valor de turismo en los territorios.

“En total se busca llegar a 1.300 beneficiarios en los 32 departamentos, por medio del programa ‘Sostenibilidad para la cadena de valor del turismo’, el cual se ejecutará en alianza con la Corporación Acción y Progreso Sostenible”, señaló la entidad.

Al respecto, Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, afirmó: “Tenemos una apuesta decidida por el turismo como motor de nuestra economía y así lo demuestran las cifras: entre agosto de 2022 y diciembre de 2025, superamos los 22 millones de visitantes no residentes y 14,8 millones de extranjeros, con un crecimiento histórico del 137 %, frente al mismo periodo del Gobierno anterior. Con iniciativas como este nuevo programa, buscamos que la cadena de valor del turismo se siga fortaleciendo para que estos números sigan creciendo”.

Por su parte, Héctor Fuentes, gerente general de iNNpulsa Colombia, explicó: “El programa busca mejorar la productividad y sostenibilidad de las mipymes y unidades productivas de la economía popular del sector turístico mediante acompañamiento técnico especializado, fortaleciendo capacidades empresariales, calidad operativa y gestión ambiental. De las 1.300 beneficiarias, 905 podrán acceder a recursos por hasta $122 millones para la implementación de proyectos ambientales”.

La inversión será de $125.000 millones para la competitividad del sector turístico. Foto: Instituto de Turismo del meta/API.

A la convocatoria pueden postularse mipymes y unidades productivas de la cadena de valor ampliado del turismo, prestadores de servicios turísticos, organizaciones de base comunitaria, emprendimientos locales vinculados al turismo.

Según señaló el Ministerio, entre los beneficios concretos que podrán recibir se encuentran la reducción de costos de energía, agua y operación, mejora de la competitividad y productividad, disminución de la huella de carbono y mayor competitividad frente a turistas, operadores y aliados estratégicos.

Recientemente, el Ministerio de Comercio destacó que el turismo en la actualidad es un dinamizador directo de la economía, a través del agregado de servicios. “En la medición del producto interno bruto (PIB), el rubro de comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida creció un 4,6 %, y las actividades de entretenimiento, recreación y otros servicios aumentaron un 9,9 %”, expresó.

De igual manera, señaló que el dinamismo del sector se refleja de manera clara en las regiones. En 2025, departamentos como San Andrés (+45 %), Norte de Santander (+58 %), Casanare (+30 %), Córdoba (+32 %), Arauca (+26 %), Nariño (+24 %) y Magdalena (+24 %) registraron incrementos significativos en la llegada de visitantes, “evidenciando un crecimiento territorial más equilibrado y el fortalecimiento de nuevos y tradicionales destinos en todo el país”.