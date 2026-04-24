Ritmo, tradición y viaje: Llega el Festival Vallenato 2026, una oportunidad para vivir nuevas experiencias en Valledupar

El Festival de la Leyenda Vallenata 2026, que se celebrará en Valledupar del 25 de abril al 2 de mayo, convierte a la capital del Cesar en epicentro turístico, captando la atención de miles de viajeros por sus diversos atractivos, incluyendo este evento que se consolida como uno de los más importantes de la música vallenata en Colombia.

En esta edición, el encuentro rinde homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y al Binomio de Oro de América, con una programación marcada por la tradición: desfiles de juglares, piloneras y diversas expresiones culturales que celebran la identidad de la región.

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Además, marcas y aliados amplían la oferta de experiencias en una cita que cada año moviliza a un gran número de viajeros. Para 2026, se proyecta la llegada de más de 230.000 personas a Valledupar.

En este contexto, se destacan los tradicionales desfiles y concursos musicales que buscan resaltar el talento de acordeoneros de todas las categorías (infantiles, juveniles, femeninos, masculinos y profesionales), quienes protagonizan emocionantes competencias interpretando los cuatro aires fundamentales del vallenato: paseo, merengue, son y puya.

Presentación del cartel oficial del Festival de la Leyenda Vallenata 2026. Foto: Tomada de @fesvallenato - API

A esta agenda se suman conciertos que contarán con la participación de artistas como Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, Iván Villazón, Peter Manjarrés, Jean Carlos Centeno, la orquesta Guayacán, Churo Díaz, Elder Dayán y el Binomio de Oro, junto a invitados como Danny Ocean y J Balvin.

Por otro lado, entre las actividades del festival sobresale la KZ Old Parr, que abrirá desde el 24 de abril en la Cancha del Ateneo Moderno, con ocho días de programación y 26 artistas, que incluyen a Poncho Zuleta, Karen Lizarazo y Diego Daza, en una agenda que combina vallenato tradicional y propuestas contemporáneas.

También se llevará a cabo el ‘Cauce de Oro’, un encuentro previsto para el 1 de mayo a orillas del río Guatapurí, que se relaciona con el papel histórico de las casetas del Festival Vallenato como espacios de encuentro entre locales y visitantes.

Iglesia de la Inmaculada Concepción, en la plaza Alfonso López, de Valledupar. Foto: alejandro acosta

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Adicionalmente, durante el festival, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 2015, es posible disfrutar de un recorrido por el centro de la ciudad y visitar la Plaza Alfonso López, uno de los escenarios principales de la cultura en este destino.

Por supuesto, también serán días perfectos para disfrutar el río Guatapurí, conocer el Balneario Hurtado, degustar comida típica como pescado frito o un sancocho, y disfrutar en las noches de esas parrandas vallenatas que hacen parte de la programación del evento.