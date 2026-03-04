Cotelco anuncia que el sector turístico y hotelero ha perdido 109.000 empleos en los últimos 8 meses

En la tarde del miércoles 4 de marzo de 2026, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) presentó un análisis preliminar sobre los efectos observados en el subsector de alojamiento turístico tras más de 8 meses de la entrada en vigor de la reforma laboral y el incremento del salario mínimo decretado para 2026.

En primer caso, la asociación señaló que los resultados expuestos se fundamentan en cifras oficiales del Dane y en información recopilada a través del Monitor de Mercado Laboral de Cotelco, instrumento de seguimiento mensual que recoge datos directos de establecimientos de alojamiento turístico en diferentes regiones del país.

Cotelco señala que, por medio del más reciente reporte de mercado laboral del Dane entregado en enero de 2026, el subsector de Alojamiento y Servicios de Comida registró una reducción en su población ocupada al pasar de 1 millón 755 mil empleos a 1 millón 646 mil empleos, lo que representa una caída del 6,2 %, equivalente a 109.000 empleos menos en el periodo analizado.

Por otra parte, en lo que respecta específicamente al subsector de alojamiento turístico, esta variación agregada implicaría aproximadamente 11 mil empleos directos menos o en riesgo de pérdida, cifra que genera especial preocupación considerando el carácter intensivo en mano de obra que tiene esta actividad económica y su impacto en el empleo regional.

“Estos resultados coinciden en el impacto con la información obtenida a través del Monitor de Mercado Laboral de Cotelco, donde se evidencia una disminución promedio de cerca de dos (2) empleados por establecimiento entre enero de 2025 y enero de 2026, lo que representa una reducción cercana al 5 % en el total de empleos reportados por los alojamientos encuestados”, destaca Cotelco.

Cifras entregadas por Cotelco sobre la afectación del sector

En establecimientos entre 0 y 50 habitaciones se observa una caída del -15,1 % en el empleo directo. Para el sector de 51 a 100 habitaciones, la variación fue de un -1,3 %.

En el rango de 101 a 150 habitaciones, la reducción alcanzó el -3,15 %.

En los establecimientos entre 151 y 200 habitaciones, la variación fue de un -1,63 %.

Para alojamientos con más de 200 habitaciones, la disminución fue de un -6,86 %.

“El subsector de alojamiento turístico es un generador estratégico de empleo formal, aliado en la agenda nacional de cierre de brechas, siendo generador de empleo para mujeres y jóvenes, especialmente en regiones intermedias y destinos emergentes, donde representa una fuente clave de ingresos para miles de familias. Su capacidad de dinamizar economías locales, impulsar encadenamientos productivos y promover el desarrollo territorial lo convierte en un pilar fundamental del turismo colombiano”, puntualizó Cotelco.