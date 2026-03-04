Empresas

Cotelco anuncia que el sector turístico y hotelero ha perdido 109.000 empleos en los últimos 8 meses

La reforma laboral tendría efectos sobre los actores del sector.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

4 de marzo de 2026, 5:53 p. m.
Cotelco lanzó la alerta.
Cotelco lanzó la alerta. Foto: Getty Images/iStockphoto

En la tarde del miércoles 4 de marzo de 2026, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) presentó un análisis preliminar sobre los efectos observados en el subsector de alojamiento turístico tras más de 8 meses de la entrada en vigor de la reforma laboral y el incremento del salario mínimo decretado para 2026.

En primer caso, la asociación señaló que los resultados expuestos se fundamentan en cifras oficiales del Dane y en información recopilada a través del Monitor de Mercado Laboral de Cotelco, instrumento de seguimiento mensual que recoge datos directos de establecimientos de alojamiento turístico en diferentes regiones del país.

Airbnb se podría ir de Colombia tras proyecto de decreto del Gobierno Petro: se le complicaría el negocio

Cotelco señala que, por medio del más reciente reporte de mercado laboral del Dane entregado en enero de 2026, el subsector de Alojamiento y Servicios de Comida registró una reducción en su población ocupada al pasar de 1 millón 755 mil empleos a 1 millón 646 mil empleos, lo que representa una caída del 6,2 %, equivalente a 109.000 empleos menos en el periodo analizado.

Por otra parte, en lo que respecta específicamente al subsector de alojamiento turístico, esta variación agregada implicaría aproximadamente 11 mil empleos directos menos o en riesgo de pérdida, cifra que genera especial preocupación considerando el carácter intensivo en mano de obra que tiene esta actividad económica y su impacto en el empleo regional.

Empresas

Ecopetrol registró fuerte caída de utilidades en 2025. Ganancias se contrajeron 60 % en el cuarto trimestre

Empresas

SIC investigará a Farmatodo por posible infracción en fallas del servicio de pago y precios superiores a los informados

Empresas

Hablan las IPS en SEMANA tras decreto que reorganiza el sistema de salud: “En este momento es inviable y riesgoso”

Empresas

DiDi abre nuevas vacantes laborales en Colombia

Empresas

Ecopetrol se pronuncia luego de que fondo noruego vendiera su participación en la empresa por “violaciones a derechos humanos”

Empresas

SIC anunció nuevas investigaciones en procesos de contratación pública dentro del ICBF, la UNP y la UNGRD

Empresas

IATA respalda decisión de Aerocivil de mantener normas actuales de ‘slots’ en El Dorado

Empresas

Airbnb se podría ir de Colombia tras proyecto de decreto del Gobierno Petro: se le complicaría el negocio

Macroeconomía

Sector turístico se vería afectado por el deterioro de relaciones entre Colombia y EE. UU.: Cotelco se pronuncia

Mejor Colombia

¿Cómo impactará la reforma laboral en el turismo? Estas son las preocupaciones del sector hotelero

“Estos resultados coinciden en el impacto con la información obtenida a través del Monitor de Mercado Laboral de Cotelco, donde se evidencia una disminución promedio de cerca de dos (2) empleados por establecimiento entre enero de 2025 y enero de 2026, lo que representa una reducción cercana al 5 % en el total de empleos reportados por los alojamientos encuestados”, destaca Cotelco.

Sector turístico se vería afectado por el deterioro de relaciones entre Colombia y EE. UU.: Cotelco se pronuncia

Cifras entregadas por Cotelco sobre la afectación del sector

  • En establecimientos entre 0 y 50 habitaciones se observa una caída del -15,1 % en el empleo directo. Para el sector de 51 a 100 habitaciones, la variación fue de un -1,3 %.
  • En el rango de 101 a 150 habitaciones, la reducción alcanzó el -3,15 %.
  • En los establecimientos entre 151 y 200 habitaciones, la variación fue de un -1,63 %.
  • Para alojamientos con más de 200 habitaciones, la disminución fue de un -6,86 %.
De acuerdo con Cotelco Cartagena y Bolívar, por cada vivienda turística se emplean en promedio 0,3 personas, mientras que por cada habitación de un hotel afiliado a Cotelco se generan 1,5 empleos directos.
De acuerdo con Cotelco se ha presentado una disminución en el sector en los últimos 8 meses. Foto: Getty Images

“El subsector de alojamiento turístico es un generador estratégico de empleo formal, aliado en la agenda nacional de cierre de brechas, siendo generador de empleo para mujeres y jóvenes, especialmente en regiones intermedias y destinos emergentes, donde representa una fuente clave de ingresos para miles de familias. Su capacidad de dinamizar economías locales, impulsar encadenamientos productivos y promover el desarrollo territorial lo convierte en un pilar fundamental del turismo colombiano”, puntualizó Cotelco.

Más de Empresas

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

Ecopetrol registró fuerte caída de utilidades en 2025. Ganancias se contrajeron 60 % en el cuarto trimestre

Fachada Farmatodo Carrera 11 Calle 73

SIC investigará a Farmatodo por posible infracción en fallas del servicio de pago y precios superiores a los informados

Jorge Toro, de la asociación de IPS, pide claridad sobre quién pagará 12,6 billones de pesos que deben las EPS a las clínicas.

Hablan las IPS en SEMANA tras decreto que reorganiza el sistema de salud: “En este momento es inviable y riesgoso”

La plataforma presenta fallas desde las primeras horas de la mañana.

DiDi abre nuevas vacantes laborales en Colombia

acciones Ecopetrol

Ecopetrol se pronuncia luego de que fondo noruego vendiera su participación en la empresa por “violaciones a derechos humanos”

El gobierno nacional aún no ha nombrado el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

SIC anunció nuevas investigaciones en procesos de contratación pública dentro del ICBF, la UNP y la UNGRD

El estudio de capacidad fue realizado por la IATA en junio de 2023 y encontró que el aeropuerto puede manejar 68 operaciones por hora. Actualmente, coordina 74.

IATA respalda decisión de Aerocivil de mantener normas actuales de ‘slots’ en El Dorado

La medida se da para subsanar el abastecimiento de la región.

MinMinas activa un plan temporal de contingencia ante el incumplimiento del abastecimiento de ACPM por parte de Ecopetrol

QatarEnergy fue afectada por los ataques.

QatarEnergy suspende su producción de gas natural licuado tras ataque de Irán

Noticias Destacadas