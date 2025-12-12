Una verdadera situación de crisis enfrenta Airbnb y las plataformas de alquiler de alojamientos para turismo en el país, luego de que el Ministerio de Comercio publicara un borrador de decreto que cambiaría las normas para los arriendos de vivienda de este tipo en Colombia.

El borrador está abierto para comentarios y sugerencias y en este se evidencia una situación que pondría en aprietos a plataformas, propietarios y emprendedores que se mueven en este negocio.

Esto pasaría con los alquileres. | Foto: Airbnb.

Las disposiciones no solo aplican para quienes tengan inmuebles y sean alojadores, sino para plataformas que reservan, permiten pago y difusión de servicios. Ahora deberán cumplir con nuevos requisitos para operar a partir del 18 de diciembre, si el decreto queda en firme.

Los nuevos requisitos para que Airbnb y otras plataformas puedan seguir operando

Ahora, cada alojamiento publicado en las plataformas deberá tener un Registro Nacional de Turismo e interconectarse con los sistemas del Ministerio de Comercio, además de hacer revisiones semestrales en cada registro.

También les exigirán que los inmuebles cumplan con condiciones como uso de suelo permitido para alojamiento temporal, además de requisitos incluidos en reglamentos de propiedad horizontal.

Hay preocupación en el sector. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Adicional a ello, el decreto pide que, en caso de que el inmueble sea de propiedad horizontal, que el reglamento exija autorización expresa para vivienda turística.

Además pide una certificación de Bomberos, pese a que en muchos pueblos y municipios del país no existe tal cuerpo de bomberos.

El gremio precisa que estas nuevas medidas prácticamente les impondría tener una licencia para poder operar, lo que les complicaría el negocio fuertemente y haría que muchos salgan de este.

SEMANA consultó la posición de Anato y su presidente, Paula Cortés, aseguró que no es cierto que se esté buscando que las plataformas desaparezcan del país, sino que se regulen bajo la calidad, seguridad e igualdad de condiciones tal y como se hace en el resto del país.

Cotelco, por su parte, aseguró que también apoya la reforma al Registro Nacional de Turismo, indicando que fortalecer el RNT es esencial para avanzar hacia un turismo verdaderamente sostenible, competitivo y alineado con las necesidades de las comunidades y de los territorios.

“La actualización del RNT que se expone en el decreto, no implica prohibir la actividad turística, ni mucho menos la operación de alguna plataforma de distribución digital de servicios turísticas. Bienvenidas siempre hemos dicho todas, reconocemos su valor e importancia, cumpliendo y aportando cumplimientos de las normas existentes. Por el contrario esta actualización desde nuestro punto de vista, promueve condiciones mínimas de cumplimiento que no solo están vigentes sino que ya operan en otros países”, precisó.

En varias ciudades se desarrolla este negocio. | Foto: ProColombia