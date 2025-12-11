Suscribirse

Economía

SIC ratifica sanción a empresas envueltas en investigación por posible leche adulterada

La entidad dio cumplimiento a los recursos de reposición presentados.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

12 de diciembre de 2025, 3:22 a. m.
Vaso de leche
Las sanciones se dan por investigaciones de productos lecheros. | Foto: Getty Images

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) comunicó, por medio de una nueva resolución, que ratifica las sanciones impuestas a cuatro empresas del país por investigaciones por posible leche adulterada.

A través de un documento publicado por la cadena Caracol Radio, se dio a conocer que las sanciones impuestas por la entidad se mantienen tras resolverse los recursos de reposición interpuestos.

La industria lechera colombiana se ha visto seriamente afectada por el uso de leche en polvo y lactosueros importados.
La industria lechera colombiana se ha visto seriamente afectada por investigaciones por el supuesto uso de leche en polvo y lactosueros importados. | Foto: Adobe stock

En primera instancia, la SIC impuso sanciones contra Gloria, Lactalis, Sabanalac y Hacienda San Mateo por infringir las disposiciones que regulan el sector, al haber obtenido una ventaja competitiva significativa como resultado de la violación de las normas que prohíben la adición de lactosuero a la leche en cualquier etapa de la cadena de producción.

“Que mediante la Resolución No. 4168 del 11 de febrero de 20251 (en adelante “Resolución No. 4168 de 2025” o “Resolución Sancionatoria”), la Superintendencia de Industria y Comercio determinó que GLORIA COLOMBIA S.A.S. (en adelante “GLORIA”), LACTALIS COLOMBIA S.A.S. (en adelante “LACTALIS”), COMPAÑÍA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE LÁCTEOS LTDA. (en adelante “HACIENDA SAN MАTЕО”) у SABANALAC S.A.S. (en adelante “SABANALAC”), violaron lo previsto en el artículo 11 de la Ley 256 de 1996, al incurrir en la conducta desleal de engaño“, destaca la resolución.

Las sanciones económicas alcanzaban los 12.000 millones de pesos, las cuales fueron publicadas el pasado 12 de febrero de 2025. En ese momento, las empresas sancionadas dieron su posición e interpusieron los recursos de reposición.

La entidad había destacado que las medidas se tomaban para la protección de los consumidores de las marcas, tras una serie de investigaciones realizadas por sus grupos técnicos.

Parmalat. Leche
En su momento, Parmalat respondió al señalamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre uso de lactosuero en la leche. | Foto: Cortesía Parmalat

“Con la adición de lactosuero, estas sociedades tuvieron la posibilidad de vender al mismo precio que sus competidores, ampliando con ello su margen de utilidad, o vender el producto a un precio menor, aprovechándose de la venta en volumen y afectando a los competidores que respetaron las normas”, puntualizó en su día la SIC.

Además, señaló que los procesos se adelantaron siguiendo los mecanismos que otorgan las leyes del país para la protección de los usuarios de los productos.

¿Qué señalaron en su momento las empresas involucradas?

En mayo de 2025, Pablo Felipe Robledo señaló a SEMANA las labores de reposición que estaba adelantando la empresa Lactalis. Además, destacó las pruebas e investigaciones desarrolladas por las partes involucradas en el proceso.

En el caso de Lactalis —según señala el abogado experto en temas empresariales—, si bien al revisar si la compañía había comprado o no lactosuero, se pudo verificar que adquirieron una pequeña cantidad, debe tenerse en cuenta que ese producto se usa como insumo para otras elaboraciones permitidas, como el arequipe. Para el objeto de la investigación, no se halló prueba de la existencia de lactosuero ni en el producto líquido ni en el polvo”, destacó el abogado.

Tras la ratificación de la sentencia, las empresas involucradas en la investigación no se han pronunciado.

