Margarita Henao deja la presidencia de Daviplata. Su conmovedor mensaje de adiós en redes sociales: “Amé mi trabajo cada día”

La ejecutiva llevaba 11 años vinculada a la compañía. “Me llevo relaciones valiosas, aprendizajes inmensos y la satisfacción profunda de haber contribuido a transformar la inclusión financiera en Colombia”, escribió.

Redacción Economía
12 de diciembre de 2025, 12:08 p. m.
Margarita Henao Ceo de Daviplata Bogota marzo 8 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Margarita Henao, saliente Ceo de Daviplata | Foto: Guillermo Torres /Semana

Daviplata anunció el fin de un ciclo. Su presidenta, Margarita Henao, dejará el cargo, tras más de 11 años de vinculación a la empresa. La ejecutiva estará hasta el 31 de diciembre.

“Queremos reconocer su trayectoria y expresar nuestro agradecimiento por su visión y compromiso. Durante estos años, Margarita impulsó la transformación digital y el crecimiento de DaviPlata, consolidándola como una de las billeteras digitales más relevantes del país y hoy como una neobanca digital“, señaló la compañía en un mensaje dirigido a sus colaboradores en el que anunciaban el cambio.

Margarita Henao Ceo de Daviplata Bogota marzo 8 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
"Cierro un ciclo que ha sido, sin duda, uno de los más apasionantes de mi vida profesional" | Foto: Guillermo Torres /Semana

Henao ha sido una líder muy destacada en el sector privado. De hecho, en el año 2021, fue la primera mujer en ser galardonada con el reconocimiento de Empresario del Año que otorga el diario La República. También fue incluida en el listado de las 500 personas más influyentes en América Latina en 2024, del prestigioso medio económico Bloomberg.

Contexto: Mujeres que inspiran: “A todas ellas, un llamado a seguir avanzando en la construcción de sociedades más prósperas”, CEO de Daviplata

La ejecutiva compartió un emotivo texto en sus redes sociales para despedir esta posición que, según ella, le dio la oportunidad de aportar a la inclusión financiera y a la generación de nuevas oportunidades para millones de colombianos, especialmente mujeres.

Este fue su mensaje:

“Cierro un ciclo que ha sido, sin duda, uno de los más apasionantes de mi vida profesional.

Durante once años, tuve el privilegio de acompañar el proceso de crecimiento exponencial de DaviPlata. El DaviPlata que recibí —con 2 millones de clientes que transaban desde la SIM card— hoy es una plataforma moderna, con 19 millones de usuarios, una oferta de valor completa, un modelo operativo y técnico sólido y una visión clara: convertirse en la Neobanca que soñamos y próxima a alcanzar su punto de equilibrio.

En estos años:

- Cambiamos estadísticas nacionales.

- Recorrimos el país impulsando caminos de innovación con aliados, empresas y gobierno.

- Fuimos pieza fundamental de la política social durante la pandemia, garantizando que millones de colombianos recibieran apoyos en los momentos más difíciles.

- Probamos, nos equivocamos, corregimos y volvimos a intentar.

- Y siempre actuamos fieles a un mismo propósito: hacer un mundo mejor.

En paralelo a DaviPlata, tuve el honor de liderar la transformación digital de la banca de personas de Davivienda, donde creamos la primera cuenta digital y el primer crédito digital del banco, hitos que hoy hacen parte del ADN de la organización.

Margarita Henao Ceo de Daviplata Bogota marzo 8 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
"Amé mi trabajo cada día, aprendí profundamente de los retos y tuve la fortuna de formar líderes que hoy aportan en distintas áreas" | Foto: Guillermo Torres /Semana

Nada de esto habría sido posible sin los equipos extraordinarios con los que tuve la fortuna de trabajar. Equipos comprometidos, técnicamente excepcionales, valientes y profundamente humanos.

A ustedes: gracias. Llevo conmigo cada conversación, cada reto superado, cada logro compartido y la alegría de verlos crecer como profesionales y como líderes.

No puedo estar más orgullosa del legado construido ni de cada paso que dimos.

Amé mi trabajo cada día, aprendí profundamente de los retos y tuve la fortuna de formar líderes que hoy aportan en distintas áreas del banco y en organizaciones dentro y fuera del país.

Me llevo relaciones valiosas, aprendizajes inmensos y la satisfacción profunda de haber contribuido a transformar la inclusión financiera en Colombia.

DaviPlata me regaló once años de aprendizaje, de reinvención constante, de conversaciones difíciles y victorias memorables.

Cierro este ciclo con el corazón lleno. Y con una certeza poderosa: estoy lista para lo que viene. Para construir lo nuevo. Para seguir haciendo que las cosas pasen".

